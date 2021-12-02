أجرأ إطلالات النجمات في خامس أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على التألق على السجادة الحمراء، خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وتتنوع الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، لكن بعضهن اخترن تصميمات أكثر جراءة أثارت الجدل.

وخلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الحالية، احتل بعض إطلالات النجمات على السجادة الحمراء الجدل، نستعرضها لكم في السطور التالية:

- بوسي شلبي:

خطفت الإعلامية بوسي شلبي الأنظار بإطلالتها الأنثوية الجريئة، حيث ارتدت فستانا أسود ناعم بقصة الكب، مميز بفتحة على أحد الجانبين مطرزة بشراشيب لامعة، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، مع انسدال بعض الخصاات، واعتمدت مكياج قوي.

- هبة السيسي:

أطلت ملكة جمال مصر هبة السيسي على السجادة الحمراء مرتدية فستان أحمر بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.

- جورجينا طواف:

وظهرت الفنانة جورجينا طواف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان كت باللون البني من قماش المخمل ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.