ضلوع جسمك بتوجعك؟.. اعرف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون الشعور بألم في ضلوعك مخيفًا، فالضلوع تحمي قلبك، ورئتيك، وكليتيك، وكبدك، وأعضاء حيوية أخرى.

وإذا كنت تعاني من ألم أسفل الجانب الأيمن من القفص الصدري، فقد تعتقد أن هناك شيئًا ما خطأ في قلبك أو الطحال، يمكن أن يشير الألم في الجانب الأيسر من القفص الأيمن إلى مشاكل في الكبد، أليس كذلك؟ ليس صحيحا، لأنه نادرًا ما يكون ألم الضلع ناتجًا عن مشاكل في القلب أو الرئة أو الكبد، وفقا لموقع thelist.

من الممكن الشعور بألم في الضلوع بعد الإصابة أو الصدمة، قد تسبب العضلات المشدودة والإصابات المماثلة الأخرى ألمًا في الضلع أيضًا.

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الرئتين، فمن المرجح أن تعاني من عدة أعراض أخرى، على سبيل المثال، قد تسبب أمراض القلب أزيزًا عند التنفس وسعالًا وضيقًا في التنفس وإرهاقًا بالإضافة إلى ألم الضلعن من ناحية أخرى، تسبب حصوات المرارة الغثيان والقيء والحمى.

أفضل شيء يمكنك فعله هو الانتباه لأعراضك، اطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس أو عدم انتظام ضربات القلب أو قشعريرة أو اصفرار الجلد والعينين، وفي إطار ذلك، إليك ما يجب أن تعرفه عن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الضلع وما يجب فعله حيال ذلك.

قد يكون ألم الضلع ناتجًا عن التهاب الغضروف الضلعي

غالبًا ما يكون ألم القفص الصدري بسبب التهاب الغضروف الضلعي أو متلازمة القص، تؤثر هذه الحالة الالتهابية على المنطقة التي تتصل فيها أضلاعك العلوية بعظم الصدر.

يمكن أن ينتشر الألم إلى المناطق المحيطة ويزداد سوءًا مع حركات معينة، مثل أثناء التمرين أو عند التنفس بعمق، كما يشير، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ضيق في الصدر أو أعراض أخرى تشبه النوبة القلبية، متلازمة تيتز، حالة مماثلة أيضا، تسبب التهاب المنطقة المصابة.

لا يزال سبب التهاب الغضروف الضلعي لغزا، ومع ذلكن يتفق الباحثون على أن بعض العوامل قد تساهم في ظهور هذه الحالة، تشمل عوامل الخطر المحتملة السعال الشديد، والتمارين الرياضية الشاقة، والحساسية، والالتهابات الفيروسية، والصدمات المباشرة للصدر،.

وتقدر الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP) أن حوالي 13 إلى 36 ٪ من البالغين المصابين بألم حاد في الصدر يعانون من التهاب الغضروف الضلعي.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون لخطر أكبر، من ناحية أخرى، تميل متلازمة تيتز إلى التأثير على الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

بشكل عام، يتم علاج ألم التهاب الغضروف الضلعي بالثلج والعلاج الحراري أو العلاج الطبيعي أو الأدوية المضادة للالتهابات، وفي الحالات الشديدة، قد يصف الأطباء حقن الكورتيكوستيرويد، اعتمادًا على أعراضك، قد تحتاج أيضًا إلى أخذ استراحة من التمرين أو تجنب الحركات التي تسبب الألم، يمكن للأنشطة عالية التأثير، مثل الجري والقفز على الحبل، أن تجعل الأمور أسوأ، لذلك من الأفضل تجنبها حتى تبدأ في الشعور بالتحسن.