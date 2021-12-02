لو بتاكلها ابعد عنهم فورا.. أطعمة محظورة على مرضى القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

محظورات كثيرة في الأطعمة والمشروبات، ضمن قائمة مرضى القلب، التي قد تؤثر على حياتهم بالسلب وتؤدي لمشكلات وخيمة، وعواقب تضر بالصحة، لذا يحدد خبراء التغذية وأطباء القلب العديد من الوجبات التي تتناسب مع هذا المرض.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكر

من جانبها، تحدثت الدكتورة آنا كونوفالوفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، عن الأطعمة المحظورة على مرضى القلب، التي يفضل الامتناع عنها، وتجنبها حرصا على سلامتهم، وفق موقع «روسيا اليوم»، قائلة: «يجب على من يعاني من أمراض القلب، الامتناع عن تناول أطعمة محتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر، فضلا عن التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمنتجات التي خضعت لعمليات معالجة».

خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء، نصحت مرضى القلب بضرورة إضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي، بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ودهون متحولة بنسبة لا تتعدى 1%، فضلا عن ضرورة مراقبة كمية الملح المستهلكة، بحيث لا تزيد عن 5 جرامات في اليوم.

أطعمة لمرضى القلب

ونوهت خبيرة التغذية، إلى أنه يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر لـ5-10% من السعرات الحرارية اليومية: «تنسب إلى هذه المواد السكر والعسل والمربيات والعصائر المركزة، ويجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 جرام من الفواكه والخضروات في اليوم، والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم والمكسرات والبذور، بجانب تناول الأسماك والمأكولات البحرية 2-3 مرات في الأسبوع».

تحذير من اللحوم الحمراء

ولفتت آنا كونوفالوفا إلى فوائد تناول اللحوم البيضاء، مؤكدة أنها الأفضل على الإطلاق: «يجب أن يحرص مرضى القلب على الابتعاد بشكل كبير عن تناول اللحوم الحمراء، واستبدالها بالبيضاء».