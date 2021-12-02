جانا عمرو دياب تستعد لحفلها الغنائي الأول.. سعر التذكرة مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بحماس شديد روجت جانا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، الذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء، ودعم المواهب الشبابية، منذ إنشائه في عام 1997.

جانا عمرو دياب تروج لحفلها الغنائي الأول

قبل ساعات قليلة، روجت جانا ابنة الفنان عمرو دياب، لحفلها الغنائي، بدعوة متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ودونت جانا دياب، الدعوة باللغة الإنجليزية، وجاءت ترجمتها: «اشتروا التذاكر عشان تشوفوني في حفل الأداء الغنائي يوم السبت المقبل»، مشيرة إلى أن الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، مناشدة متابعيها بعدم التأخر عن الحضور.

سعر تذكرة حفلة ابنة الهضبة

وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب ابن الهضبة عمرو دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

جانا وموهبة الغناء

جدير بالذكر أن جانا، تعد أصغر أبناء الفنان عمرو دياب، وقد ورثت عنه موهبة الغناء، إذ تحرص على مشاركة متابعيها مجموعة من المقاطع الغنائية باستمرار، كما أنها شاركت والدها بالغناء لأول مرة من خلال أغنية «جميلة»، التي أدت خلالها باللغة الإنجليزية.

تعرض ملابسها للبيع

خلال يونيو الماضي، فاجأت جانا عمرو دياب، متابعيها بقرار غريب أثار دهشة الكثيرين، وهو عرضها ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب خلف ذلك، إذ دونت بالإنجليزية: «أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص، إذا رغبتوا في شرائها»، مكتفية بتلك الكلمات، ما أثار الغموض حول موقفها.