6 حيل تمنح الرجل القصير إطلالة أكثر طولا.. اللعبة في نوع اللبس وطريقته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الرجل قصير القامة، قد يشعر في بعض الأحيان بالرغبة في أن يبدو طويلًا عما هو عليه، إذ يلجأ الكثير منهم إلى بعض الحيل التي تُظهرهم بقامة أطول بعض الشيء، وبعضهم ربما لا يعرف تلك الطرق، علما بأنها تتمثل في خطوات بسيطة للغاية، يسهل القيام بها.

حيل للرجل قصير القامة كي يبدو أطول

حسبما عرض موقع «parisian gentleman» الفرنسي، إليك مجموعة من أبرز الحيل التي يلجأ إليها الرجال قصار القامة، للحصول على مظهر أطول بعض الشئ:

1- تجنب الملابس الفضفاضة

تتسبب الملابس الفضفاضة في جعل الشخص وكأنه يبدو عريضًا، وبالتالي يظهر قصر قامته، لذلك فإن فكرة ارتداء الملابس المضبوطة على الجسد، تساعد في ظهور القوام وكأنه ممشوقا وطويلا، إذ أن تجنب تلك الأمور يساهم في ارتداء ملابس لائقة، وهي:

- السراويل التي لا تتكدس فوق حذائك.

- الأكمام التي لا تتجاوز معصميك.

- السترات التي لا تتجاوز ركبتيك.

2- اختيار بنطلون مرتفع عن الخصر

اخيتار بنطلون ذات زر مرتفع عن منطقة الخصر، ما يساعد على تطويل مظهر الساقين، ويمكن تنسيقه بجاكيت طويل بعض الشيء.

3- إطالة الساقين بالبناطيل الطويلة

إطالة نهاية الساقين بالبنطال، تساعد أيضًا على منح الشعور بطول القامة، على عكس الطول الحقيقي.

4- ارتداء ألوان أحادية اللون

يؤدي ارتداء الألوان في نفس الدرجات إلى إطالة الصورة الظلية من الرأس إلى أخمص القدمين.

5- ارتداء سترات قصيرة

يساعد أيضًا ارتداء السترات القصيرة، على إعطاء شعورا بطول مظهر الرجل بشكل واضح.

6- ارتداء إكسسوارات متناسبة للملابس

هذه النصيحة ترجع إلى الحجم الكلي لجسمك، وليس فقط طولك، لكنها مع ذلك نقطة مهمة، حيث أن الفكرة تكمن في ارتداء إكسسوارات، رباطات عنق، وساعات، ونظارات، وما إلى ذلك تتناسب مع مقاسك.

على سبيل المثال، إذا كان لديك معصم طوله نحو 15 سم، فإن أي ساعة أكبر من 40 مم ستبدو كبيرة جدًا، مما يجعل معصميك يبدوان نحيفين للغاية.