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ركوب الدراجة في الماء.. فوائد صحية وجمالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
قالت الجامعة الألمانية إن ركوب الدراجة في الماء (Aqua Cycling) تتمتع بفوائد كبيرة للصحة والجمال؛ حيث إنها تساعد على التمتع بالرشاقة ومحاربة السيلوليت.
وأوضحت الجامعة أن رياضة ركوب الدراجة في الماء تساعد على إنقاص الوزن؛ حيث يمكن حرق ما يصل إلى 800 سعر حراري في الساعة الواحدة. لذا يمكن تحقيق نتائج سريعة من خلال ممارسة هذه بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
كما تعد رياضة ركوب الدراجة سلاحا لمحاربة السيلوليت، الذي يفسد جمال الفخذين والساقين بسبب النتوءات قبيحة المظهر، التي تشبه قشرة البرتقال.
وتمارس المرأة هذه الرياضة على دراجة رياضية ذات تصميم مناسب لحمّام السباحة بحيث يكون الماء على مستوى ارتفاع الخصر, ومن خلال مقاومة الماء يزداد تأثير الضغط على البدالات.
ويتمتع هذا بتأثير يحاكي تأثير المساج، مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد في الفخذ والساق وتثبيت النسيج الضام، مما يساعد في التخلص من نتوءات السيلوليت قبيحة المظهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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