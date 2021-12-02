ركوب الدراجة في الماء.. فوائد صحية وجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجامعة الرياضية الألمانية إن رياضة ركوب الدراجة في الماء (Aqua Cycling) تتمتع بفوائد كبيرة للصحة والجمال؛ حيث إنها تساعد على التمتع بالرشاقة ومحاربة السيلوليت.

وأوضحت الجامعة أن رياضة ركوب الدراجة في الماء تساعد على إنقاص الوزن؛ حيث يمكن حرق ما يصل إلى 800 سعر حراري في الساعة الواحدة. لذا يمكن تحقيق نتائج سريعة من خلال ممارسة هذه الرياضة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

كما تعد رياضة ركوب الدراجة سلاحا لمحاربة السيلوليت، الذي يفسد جمال الفخذين والساقين بسبب النتوءات قبيحة المظهر، التي تشبه قشرة البرتقال.

وتمارس المرأة هذه الرياضة على دراجة رياضية ذات تصميم مناسب لحمّام السباحة بحيث يكون الماء على مستوى ارتفاع الخصر, ومن خلال مقاومة الماء يزداد تأثير الضغط على البدالات.

ويتمتع هذا بتأثير يحاكي تأثير المساج، مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد في الفخذ والساق وتثبيت النسيج الضام، مما يساعد في التخلص من نتوءات السيلوليت قبيحة المظهر.