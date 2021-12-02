حامل في شهر بعد 18 يوم زواج.. طبيب يكشف مفاجأة: طبيعي وبيحصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزوجت فتاة، وبعد مرور 18 يوما فقط من الزواج، شكت من أعراض الحمل، لتذهب إلى الطبيب رفقة زوجها، وهنا كانت المفاجأة، إذ أخبرها الطبيب بأنها حامل، لتبدأ نظرات زوجها في التغير تجاهها، ويشك في الجنين، ظنا منه أن هذه الفترة لا يمكن أن تمكنها من الحمل منه، لتطلب الطلاق منه، مشاركة قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها «كسر فرحتي بالحمل بنظرات الشك والإهانة، وأنا مصممة على الطلاق»، فما حقيقة إمكانية الحمل بعد هذه المدة، وهل يمكن للمرأة المتزوجة أن تحمل بعد 18 يوما فقط من الزواج؟

فرحة الأم بجنينها التي لم تكتمل

وكانت السيدة «ر.أ»، شاركت قصة إحدى الفتيات التي تزوجت منذ فترة قصيرة، لم تتجاوز الـ18 يوما، وكادت أن تطير من الفرحة، لأنها رُزقت بطفل تقر به عينها، إلا أن كلمات الطبيب الذي قال إن الجنين اقترب من إكمال شهر، سببت في سوء فهم زوجها، الذي شك فيها على الفور، ما تسبب في كسر فرحتها، إذ لم يكن يعلم حقيقة حملها الذي حدث في أيام التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية التي انتهت قبل زواجها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون عمر الجنين قرابة الشهر.

طبيب نسا: ما حدث للسيدة أمر طبيعي

يقول طبيب النساء والتوليد، الدكتور محمد عز الدين، لـ«هن»: «إذا تزوجت الأنثى بعد أيام من البريود وحصلت العلاقة الزوجية في أيام التبويض، بعد 14 يوما من الدورة، فإنه بنسبة كبيرة يحدث الحمل، وإذا اكتشفت الحمل بعدها بأيام فسوف يقترب عمر الجنين من الشهر»، لذلك ما حدث للسيدة أمر طبيعي جدا.