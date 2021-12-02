10 فوائد صحية لـ«يوسف سوستة» بعد أكله «شيماء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل كثرة الحديث عن مهرجان «شيماء» ليوسف سوستة، الذي انتشر بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور بطلته في نهاية الكليب، والذي تفاجأ الجمهور أنها «بطة»، يقدم «هن» أبرز الفوائد لتناول البط، الذي يحتوي على عناصر مغذية؛ إذ أنه به دهون غير مشبعة صحية.

فوائد تناول البط الصحية

وعلى الرغم من ذلك تتضمن معظم طرق طهي تحضير البط، التخلص من غالبية الدهون، ويترك جلد مقرمش ولحوم خالية من الدهون للحصول عليه، ووفقًا لما عرض موقع «verywellfit»، نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول البط.

1- يمكن استخدام دهن البط المصنوع كبديل صحي للزبدة، أو الدهون الحيوانية الأخرى المستخدمة في الطهي.

2- لحم البط لذيذ للغاية، وغني بالعناصر الغذائية.

3- لحم البط مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية، وكذلك المغذيات الدقيقة بما في ذلك السيلينيوم والحديد والنياسين.

4- بيض البط أيضًا كثيف العناصر الغذائية وله خصائص غذائية مماثلة لبيض الدجاج، لكن بكميات أعلى.

5- البط هو بروتين حيواني يوفر بعض العناصر الغذائية المفيدة الشائعة في اللحوم الحمراء، مثل الحديد، بدون الكثير من الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء.

تناول البط يقوي جهاز المناعة

6- يقوي جهاز المناعة؛ إذ يعد البط جنبا إلى جنب مع الجوز والأسماك والبروتينات الحيوانية الأخرى مصدرًا جيدًا للسيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي يمكن أن تساعد في منع تلف الخلايا ومكافحة الالتهابات، وكلاهما يدعم جهاز المناعة في الجسم.

7- يدعم صحة الغدة الدرقية، فاستهلاك كمية كافية من السيلينيوم مهم أيضًا لصحة الغدة الدرقية.

8- تظهر بعض الأبحاث أن تناول البروتين الحيواني، بما في ذلك البط، قد يحسن كثافة العظام وقوتها.

9- بينما تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا رئيسيًا لأحماض «أوميجا 3 الدهنية»، فإن البط يحتوي أيضًا على هذه الأحماض الصحية للقلب.

10- إن تناول البط بدلا من شرائح اللحم واللحوم الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يوفر الحديد مثل اللحوم الحمراء، أكثر بمراحل مما تحصل عليه من الدجاج.