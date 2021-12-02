المعطف يزهو بالأخضر الفاقع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Elle" أن المعطف النسائي يزهو في شتاء 2021-2022 باللون الأخضر الفاقع ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف ذا اللون الأخضر الفاقع يكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام بفضل طابعه المبهج الباعث على السعادة.

وأشارت "Elle" إلى أن المعطف ذا اللون الأخضر يتسم بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والبيج والرمادي.

ومَن ترغب في إطلالة أكر جرأة وجاذبية، يمكنها تنسيق المعطف ذي اللون الأخضر الفاقع مع الأصفر الشمسي أو البني بلون الكاكاو.