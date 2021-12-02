إطلاق فرني مايكرويف بتقنية القلي بالهواء الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أعلنت شركة باناسونيك عن إطلاق فرني مايكرويف جديدين بتقنية القلي بالهواء الصحية وسعة 27 لترا في الشرق الأوسط.

وتتيح قوائم إعداد الطعام التلقائية لبرنامج القلي بالهواء الصحي في الطرازين CC67 وCT65 إمكانية طهو وجبات صحية دون الحاجة لاستعمال زيت القلي على الإطلاق.

وتوظف باناسونيك تقنية القلي بالهواء، مع أحدث ابتكاراتها المتطورة في مجال التسخين لإلغاء الحاجة لطرق القلي التقليدية بالزيت، مع ضمان الاستمتاع بأطعمة طازجة مقرمشة وصحية، والحفاظ على النكهة الغنية والقوام والعناصر الغذائية القيّمة.

ويجمع الطرازان الجديدان متعددا الاستخدامات ميزات الأفران الحرارية وأفران الشواء وأفران المايكرويف لتوفير تجربة طهو مثالية تضمن تقديم أطباق شهية باستخدام جهاز واحد، ما يلبي احتياجات نمط الحياة المزدحم الذي نعيشه اليوم.

وتتيح هذه الوظائف للمستهلكين إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق، بدءا من وجبات الطعام اليومية إلى مجموعة كاملة من المأكولات المناسبة للحفلات والأطباق الفاخرة دون الحاجة لاستخدام العديد من أواني المطبخ وزيوت القلي.

كما يتضمن الطرازان الجديدان قوائم تلقائية لإعادة تحميص الخبز، ما يتيح للعملاء إمكانية الاستمتاع بمذاق أصناف الكرواسان والخبز العربي الطازجة بالمنزل.

وتزود باناسونيك فرنها الحراري بمجموعة من الخيارات، التي تتيح للمستهلكين طهو مجموعة محددة من الوجبات بصورة تلقائية؛ حيث يحتوي الطراز CD67 على 131 خيار طهو تلقائي مبرمج مسبقا وسهل الاستخدام، فيما يشتمل الطراز CT65 على 101 خيار.

وتُعد أطباق الدجاج المقلي ورقائق البطاطس وقطع الناجت المقرمشة من الأطعمة المفضلة بالنسبة للكثيرين، إلا أن إعدادها يتطلّب استخدام كميات كبيرة من زيت القلي عادة؛ لذا جاءت تقنية القلي بالهواء، التي تعتمد على توزيع الهواء الساخن بسرعة عالية حول الطعام، لتحل محل طرق القلي التقليدية في تحضير أطباق مقرمشة تمتاز بمذاقها الطري والصحي.

وتتكامل جميع هذه المزايا مع التصميم العصري والحجم المثالي واللمسات الداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يسهل عملية تنظيفه، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب الأطباق الكبيرة حتى قياس 315 مم، ما يعني إمكانية الطهو وجبات عائلية ببساطة وسهولة.