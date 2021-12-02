سيدة تتخلص من صديقتها الحامل وتسرق جنينها: «فتحت بطنها بسكين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مروعة اقشعرت لها الأبدان، بعدما تخلصت فتاة عشرينية من صديقتها الحامل؛ إذ انهالت عليها بالضرب حتى الموت، بل وأخرجت جنينها، وتخلصت من جثة الأم بأبشع الطرق، ما تسبب في حدوث حالة من الجدل عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

تفاصيل تخلص الفتاة من صديقتها

وكشفت التحقيقات البرازيلية، أن الفتاة المتهمة، تدعى ماريا روزابلا، تبلغ من العمر 27 عامًا، استدرجت صديقتها «فلافيا»، صاحبة الـ24 عامًا، التي كانت تعمل مُعلمة بإحدى المدارس، واعتدت عليها بالضرب فوق رأسها حتى الموت، حسبما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

بحيلة شيطانية استدرجت «ماريا» صديقتها إلى إحدى المناطق النائية، بحجة الاستحمام داخل أحد المسابح، ومن ثم بدأت في ضربها عدة مرات على رأسها باستخدام حجر ضخم من الطوب، حتى نزفت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

لم تكتف ماريا روزابلا بذلك، بل فتحت بطنها بعد التخلص منها، مستخدمة سكينًا حادًا، وأخرجت الجنين منها؛ إذ أن الضحية كانت حاملا في شهرها الثامن.

وأفادت التقارير أن المتهمة العشرينية، سرعان ما أخفت جثمان صديقتها داخل أحد الأفران القديمة والمهجورة بالمكان، كي لا تنكشف جريمتها البشعة.

سبب ارتكاب الفتاة للجريمة

واتضح خلال التحقيقات، أن «ماريا»، ذهبت إلى أحد المستشفيات مع صديقها التي على علاقة عاطفية به، الذي كان يعتقد أنها حامل، واتفقت مع الأطباء على خداعه بأنها كانت تحمل جنينا، وولدت للتو.

الحكم بالسجن على الفتاة البرازيلية

وبعد مرور عدة أشهر أصدرت المحكمة قرارًا بسجن الفتاة المتهمة لمدة 57 عامًا، بتهمة ضرب صديقتها الحامل حتى الموت، وسرقة طفلها الذي لم يولد بعد، فيما جرت تبرئة صديقها الذي كان يعتبر مشتبها به، من أي تورط؛ إذ كشفت التحقيقات أنه كان مخدوعا.