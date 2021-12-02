طرق التعامل الصحيح مع الأطفال في 11 خطوة

القاهرة - سمر حسين - يتسبب بعض الآباء والأمهات بسلوكياتهم الخاطئة في التعامل مع الأطفال، في أزمات للأبناء وبعض المشكلات النفسية التي تؤثر عليهم سلبًا، لذلك نقدم لكم بعض الطرق السليمة للتعامل مع الطفل بشكل صحيح حسب تصريحات الدكتورة رشا النور الأخصائية النفسية التربوية.

زأوضحت الدكتورة رشا النور، الأخصائية النفسية التربوية، عبر صفحة جروب «ماما جديدة»، أن الغضب على الطفل أثناء المذاكرة يؤخر فهمه ويصيبه بالتوتر فيظهر أقل من مستواه الطبيعي، وذكرت 12 خطوة للتعامل الصحيح مع الطفل.

طرق التعامل الصحيح مع الطفل

في حال البدء بنوبة الغضب يجب التوقف عن نهره.

تذكر دائما أن استيعاب الأطفال للمعلومة أقل من الكبار.

الصراخ في وجه الطفل يقلل ثقته في نفسه والحديث معه أفضل.

الحديث مع الطفل قبل النوم له تأثير إيجابي على نفسية الطفل.

الحرص على الثناء على صفات الطفل وإظهار المحبة له حتى يعتاد على ذلك ولا يرتكب أي سلوكيات خاطئة.

طرق أخرى للتعامل الصحيح مع الأطفال

قضاء وقت معه مما يعزز شعور الطفل بالأمان.

إذا كان الطفل يعاني من مشكلات النوم فيمكن السماح له بالنوم في الضوء، أو النوم في غرفة الآباء وقت بسيط.

تشجيع الطفل بشكل دائم التعبير عن مشاعره، والتعامل مع حزنه بعض الأوقات وبكائه أنه من الأمور العادية.

يجب الحرص على تشجيعه على الرسم والكتابة.

تشجيع الطفل على قضاء وقت مع الأصدقاء فقد تكون الأنشطة البدنية بمثابة متنفَّس للتخلص من الإحباط.

يجب منح الأطفال إحساس الأمان في مرحلة ما قبل المدرسة، لأن الأطفال يكونون أكثر تعلقا بالمكان الآمن.