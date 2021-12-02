فوائد لا تتوقعها عند تناول الكزبرة الجافة.. تساعد في حل مشكلات الهضم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الكزبرة الجافة واحدة من أهم التوابل وأشهرها التي تستخدمها السيدات خلال الطهي؛ إذ تعطي مذاقا مميزا للأكلات المختلفة، فضلا عن رائحتها الجذابة، واستخدامها في عدد من الأكلات، خاصة البقوليات والمقليات وغيرها.

كما تعتبر الكزبرة الجافة من التوابل التي تحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية، على البشرة والشعر وصحة الجهاز الهضمي، فضلا عن مكافحة الخلايا السرطانية، والمساعدة في ضبط مستوى السكر، والكثير من الفوائد الأخرى التي تجعلها أساسية بطعامك، أو تناولها كمشروب دافئ.

فوائد لا تتوقعها عند تناول الكزبرة الجافة

في هذا الصدد، أوصى الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية، عضو الجمعية المصرية للتغذية، بتناول الكزبرة بشكل معتدل، لما تحتويه من فوائد كبيرة ومختلفة، على رأسها الزيوت الطيارة والفايتو كميكال «مركبات كميائية نباتية»، وفيتامين ك.

وسرد عضو الجمعية المصرية للتغذية لـ «هُن» فوائد هذه التوابل على الصحة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- علاج مشكلات الهضم، وحماية الجهاز الهضمي، لكونها غنية بالألياف، فتنشط عمليات الهضم والامتصاص ومحاربة آلام المعدة.

2- علاج التهابات القولون.

3- تعد غذاء للبكتيريا المفيدة الموجودة بالجسم.

4- بها مضادات أكسدة تهاجم الخلايا السرطانية وتحمي من الإصابة.

5- تعزز الحماية بالجهاز المناعي، وتواجه الأمراض المناعية.

6- تساعد في ضبط مستوى سكر الدم.

7- تحمي الجلد لكونها غنية بمضادات الأكسدة، فتساعد على الظهور ببشرة نضرة، وتحارب علامات الشيخوخة.

8- تساعد في علاج أمراض الحساسية بسبب الزيوت الطيارة الموجودة بها.

الكزبرة الجافة غنية بالفيتامينات

9- غنية بالفيتامينات، وعلى رأسها «ك».

10- تحسن وظائف الكبد وتطرد السموم من الجسم.

11- تساهم في التخلص من البثور وحبوب الشباب للوجه.

12- تحد من انتشار الأمراض المناعية بالجسم.

13- تحد من انتشار الأمراض السرطانية.