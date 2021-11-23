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حقائق لا تفوتك عن نيللي المتفردة بموضة الشعر والملابس قبل تكريمها في «القاهرة السينمائي» «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة نيللي

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقررة في الـ26 من نوفمبر الجاري تكريم الفنانة الكبيرة «نيللي» بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، وذلك لـ «إنجاز العمر»، وهو ما يعيد للأذهان حيوية وشباب نيللي في فترة العشرينيات والثلاثينيات من عمرها، حينما كانت فراشة الفوازير، وبوصلة للموضة والأزياء وحتى قصات الشعر المختلفة، فعرفت على مدار عقود طويلة بـ «فوازير نيللي» فضلا عن أدوارها الرائعة التي أدتها على الشاشات بروح المرح والشقاوة.

ملابس نيللي المثيرة للشغف

شهرة نيللي التي تبلغ من العمر 72 عاما، الحقيقية جاءت من تمثيلها فوازير رمضان، وفي كل عام كان الجمهور وصانعو الموضة ينتظرون أمام الشاشة الفضية في انتظار خروج الفراشة بأزيائها الغريبة والمثيرة لشغفهم، فكانت الفتيات حينها تحاول تقليد حركات نيللي الخفيفة، وارتداء ملابسها الرائعة والأنيقة والمجنونة في آن واحد.

 

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اسمها الحقيقي هو نيللي آرتين كالفيان، ولدت بالقاهرة لأسرة مصرية لها أصور أرمينية، وهي من أسرة فنية عرفت بحب التمثيل وعشقت الموضة، فهي أخت الممثلة المصرية المعجزة الطفلة «فيروز»، وهي كذلك ابنة خال الممثلة لبلبة.

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معظم ما مثلت نيللي كان أفلاما استعراضية أو فوازير، الرقص فيها والأزياء هو الأساس، فكانت ترضي أذواق الجمهور في مشاهدة استعراض يستحق المتابعة.

 

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قدمت نيللي في فوازيرها أزياء من مختلف الفئات، فطلت بالجلابية البلدي، والإسكندراني، وارتدت زي القبطان، وغيرها من الشخصيات التي جسدتها في فوازيرها، ولعل أشهرها هي «الخاطبة».

 

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شعر نيللي وموضة سابقة لعصرها

ولدت نيللي بالشعر البني الكستنائي، إلا أن شهرتها كلها كانت بشعرها الأشقر المميز، وبين الطويل والقصير تعددت تسريحات نيللي، سواء خلال تقديمها فوزايرها المجنونة، أو حتى في الحياة العادية، والأفلام.

 

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وارتدت نيللي إكسسوارات سابقة لعصرها بكثير، فكانت السلاسل تميز ظهورها في الفوازير، وتلفت إليها الأنظار، وضعتها بذوق مجنون، وشغف واضح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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