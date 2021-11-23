لو طفلك «بيُعض».. اعرفي الأسباب وطرق التعامل معه

القاهرة - سمر حسين - ماما

يلجأ الأطفال في المراحل الأولى من عمرهم إلى ممارسة سلوك «العض» سواء عض أطفال آخرين أو والأكبر منهم سنًا، وغالبًا يحدث ذلك في المرحلة العمرية للأطفال التي تتراوح ما بين «2-3» سنوات، وتتعدد أسباب هذا التصرف إما أن يكون الطفل في مرحلة التسنين أو أنه يشعر بالغضب أو الإرهاق الشديد، والتعامل معها يتم بعدة طرق بحسب موقع «Very well family».

أسباب العض عند الأطفال

يعد العض مرحلة طبيعية يمر بها أغلب الأطفال الصغار، ونادرًا ما يكون خطيرًا عندهم، فالأطفال يقومون غالبًا بذلك التصرف في مرحلة التسنين أو الإرهاق الشديد أو الغيرة أو الإحباط أو يريدون فقط تجربة واستكشاف العض بطبيعتهم الفضولية.

طرق التعامل مع العض عند الأطفال

عندما يقوم الأطفال بـ العض يجب أن نتعامل معهم بحكمة حتى لا يكرروا هذا الفعل مرة أخرى، وذلك بالحرص على عدم المبالغة في رد الفعل، والابتعاد عن معاقبتهم سواء جسديًا أو وضع أي شيء في فمه، مثل الصبار، الذي يستخدمه أغلب الأمهات كعقاب للطفل.

من الأفضل أن نتحدث مع الطفل عن أسباب قيامه بذلك التصرف، ونحاول إقناعه بالبعد عنه وعدم القيام به مرة أخرى لأنه يؤذي الآخرين.

كما يجب أن نذكر الطفل طوال يومه بضرورة الابتعاد عن سلوك العض، والتحدث معه لإقناعه بأن العض يؤلم الآخرين، ونحاول دائما أن نشجعه بكلمات أو نكافئه بشيء عندما يكف عن ذلك التصرف،

وأشار الموقع إلى أنه الضروري الاهتمام بوجبات الطفل طوال اليوم، وتوفير لهم الراحة عندما يقضون وقتا طويلا في اللعب، فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن أغلب الأطفال الذين يعانون من الإرهاق الشديد أو الإجهاد هم أكثر عرضة لممارسة سلوك العض.