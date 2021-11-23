الامارات | وصول التوأم السيامي المصري سلمى وسارة إلى الرياض (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول التوأم السيامي المصري سلمى وسارة إلى الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة"، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض برفقة والديهما، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت والدة الطفلتين، فاطمة السيد، خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، أن فرحتها لا توصف، مجددة شكرها إلى شعب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، قدم عبدالغني هلال والد التوأم شكرًا لقيادة المملكة ، منوهًا بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الذي أضحى علامة فارقة في مجاله على المستوى الدولي، مبديًا ثقته الواسعة بالله -عز وجل- ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

يذكر أن حالة التوأمتين ستخضع للدراسة لتحديد مدى إمكانية إجراء عملية لفصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، دُرِست في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

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