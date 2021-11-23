الامارات | أحد أعراض كورونا قد تمنعك من القيادة 5 سنوات في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أعراض كورونا قد تمنعك من القيادة 5 سنوات في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُصنف إغماء السعال على أنه اضطراب عصبي من قبل وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) في بريطانيا، وهذا يعني أن أي شخص يعاني منه قد يضطر إلى التوقف عن القيادة ومنعه من قيادة المركبات لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الإغماء الذي يسببه السعال يحدث عندما يفقد الشخص وعيه بعد نوبة سعال شديدة، ويُعتقد أن ذلك ناتج عن زيادة الضغط في الصدر مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن الحاد والربو هم أكثر عرضة للإصابة بإغماء السعال.

ولكن نظراً لتصنيف إغماء السعال على أنه اضطراب عصبي من قبل وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية فهذا يعني أن أي شخص يعاني منه قد يضطر إلى التوقف عن القيادة لمدة تبدأ من ستة أشهر وتصل إلى خمس سنوات إذا تكررت النوبات.

وسلطت دراسة أجريت العام الماضي من قبل مستشفى ماريا فيتوريا في تورين بإيطاليا، الضوء على حالة رجل يبلغ من العمر 75 عامًا تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بكورونا، وخرج من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من العلاج ولكن بعد خمسة أيام أعيد إدخاله بعد نوبة إغماء.

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