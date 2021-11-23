بصيحة الكب والمنفوش.. فساتين خطفت الأضواء في "القاهرة السينمائي" السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور – جمال

الجمعة المقبل، نجوم الفن ومحبوه على موعد مع أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة.

وعلى السجادة الحمراء للمهرجان تتألق النجمات بالإطلالات المتنوعة والجريئة والفريدة وحتى الغريبة، وخلال الدولة السابقة خطفت بعض الفساتين الأضواء نستعرضها لكم قبل انطلاق الدورة 43.

- درة

ظهرت الفنانة درة بفستان باللون الأزرق أثناء حضورها حفل الافتتاح، وتميز بأنه منفوش ومتعدد الطبقات، ويوجد به حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت درة مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري خلال حفل الافتتاح بفستان باللون الأسود، وتميّز بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل.

أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

- أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة في الافتتاح، بفستان باللوني الأبيض والأسود، كت ومزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت أروى مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- هنادي مهنا

وظهرت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الخامس للمهرجان، بفستان طويل باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- أسماء جلال

كما ارتدت الفنانة أسماء جلال، في خامس الأيام فستانا طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.

-يسرا اللوزي

وارتدت الفنانة يسرا اللوزي في حفل الختام فستانا أبيضا، مزود بأكمام شفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة شعر كلاسيكية، فضلا عن تزيين إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وكلاتش باللون الفضي.

- ليلى أحمد زاهر

وأطلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل الختام بفستان باللون الأسود، وجاء فستانها لامعا طويلا ومنفوشًا، وبقصة الأوف شولدر، معتمدة على المكياج الرقيق، مفضلة أن ترفع شعرها، كما استخدمت اكسسورات بسيطة.

- سارة التونسي

واختارت الفنانة سارة التونسي في الافتتاح فستانا طويلا، منقوشا باللون الأسود مرصعا بخطوط باللون الذهبي، بقصة صدر جريئة، مع صيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، وماكياج ناعم، ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات بتصميم ناعم.