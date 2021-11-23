أجرأ فستان في مهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة.. من صاحبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على التألق على السجادة الحمراء، خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

وتتنوع الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، لكن بعضهن اخترن تصميمات أكثر جراءة أثارت الجدل.

وخلال الدورات السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتل فستان على السجادة الحمراء الجدل وتصدر التريند لأيام طويلة، وقبل انطلاق الدورة الجديدة نستعيد معكم تفاصل هذه الإطلالة ومن صاحبتها.

على الريد كاربت لختام الدورة الـ40، طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان طول باللون الأسود من خامة الجوبير الشفاف اللامع والمطرز "beach dress"، وصفه كثيرون حينها بـ"المايوه" والذي اشتهر حينها بـ"الفستان بدون بطانة".

الفستان تسبب في تقديم بلاغات ضدها يتهمها بإثارة الفتن، والتحريض على "الفسق والفجور"، ما دفعها حينها لإصدار بيان اعتذار عن ارتدائها ذلك الفستان.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمت عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم.