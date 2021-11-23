حليب بتين مجفف.. لماذا هو أفضل مشروب في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تعلم أن إضافة التين المجفف إلى الحليب الدافئ يمكن أن يكون أفضل مشروب في ليالي الشتاء الباردة؟

لماذا التين؟

لأنه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامينات A و C و E و K والألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس.

ويحتوي 100 جرام منه على نحو 9.8 جرام من الألياف الغذائية، بينما يحتوي الطازج على 2.9 جرام، وبالمثل فإن وجود البروتين الصحي في التين الخام حوالي 0.75 جرام وفي المجفف حوالي 3.3 جرام، وفقا لموقع timesofindia.

طريقة تحضير مشروب الحليب والتين المجفف في المنزل

لتحضير هذا المشروب الصحي واللذيذ، اغلي كوبًا واحدًا من الحليب، أضف 3 حبات تين مجفف، اغلي المزيج وتناوله.

على وجه الخصوص، في فصل الشتاء، يمنح هذا المشروب جسمك التغذية التي يحتاجها بشدة.

يمكنك أيضًا تخفيف المشروب عن طريق نقع التين المجفف في نصف كوب ماء دافئ ثم قم بغليه مع نصف كوب من الحليب.

في حالة عدم تحمل اللاكتوز، يمكنك مضغ التين وشربه مع بدائل الحليب النباتي مثل حليب الصويا أو حليب الشوفان أو حليب اللوز، كما أن تركيز السكروز في التين المجفف أكثر من التين الطازج، والذي قد لا يكون خيارًا رائعًا لمرضى السكري، عند تناوله بكميات زائدة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي.

ما الذي يجعله مشروبًا جيدًا قبل النوم؟

يمكن أن يؤدي الجمع بين التين المجفف والحليب الدافئ إلى مشروب صحي قبل النوم، وهو أمر رائع للمناعة والعظام والأسنان ويساعد في تعزيز صحة الدماغ، ويقلل من الالتهابات، ويقلل من آلام المفاصل والعضلات، ويحسن الهضم، والتمثيل الغذائي، ويعمل كمنشط جنسي.

عند دمجه مع الحليب الغني ببروتينات الحليب ودهون الحليب والمعادن، فإن هذا المشروب الدافئ يساعد في إحداث النوم بسبب وجود مركبات تعرف باسم التربتوفان والميلاتونين، يلعب وجود التربتوفان دورًا أساسيًا في إنتاج الناقل العصبي المعروف باسم السيروتونين.

كما أنه رائع للأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو ضغط الدم، حيث إن التين المجفف له تأثيرات ملين ومدر للبول إلى جانب خصائص مضادة للسرطان ونقص السكر في الدم ومضادة للكبد ومضادات الميكروبات ونقص شحميات الدم، مما يجعله جيدًا للشتاء لتقوية المناعة.