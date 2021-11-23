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قبل انطلاق الدورة 43.. 7 فساتين سرقت الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة إلهام شاهين

تميزت الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفساتين لفتت الأنظار بشدة إلى الفنانات، فكانت بعضها حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لجرأتها أو جمالها، أو بساطتها وحب الجمهور لها، وقبل أيام من بداية الدورة 43 التي تنطلق يوم 26 نوفمبر الجاري، نسترجع في التقرير التالي أبرز فساتين دورة 2020.

فستان يسرا اللوزي الكلوش

بعد ولادتها الثانية، لم تجد يسرا اللوزي حرجا في ارتداء فستان كلوش من التل المنفوش، الذي أظهرها في وزن زائد عن الزيادة الطبيعية التي لاحقت الولادة، ورغم اختيار يسرا اللوزي للون الأسود الذي يعطي مساحة أقل للجسم، إلا أن الفستان كان مكشوفا عند منطقة البطن والصدر والذراعين، فظهرت بوزن زائد، خلال حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

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بالأوف وايت

رغم أن هذا الفستان، يعتبر من الفساتين المحتشمة التي ارتدتها رانيا يوسف، إلا أن الصدر البيج الفاتح، الشفاف لم ينجها من الانتقادات المعتادة، لتصنف ضمن الإطلالات البارزة، خلال أحداث المهرجان.

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إيناس شيحة بفستان ستان قصير

انتقد الجمهور فستان الفنانة إيناس شيحة، ووصفة بأنه «قميص نوم»، بسبب تفصيلته الغريبة، فقد كان قصيرا ومفتوح وبحمالات، مصمم من الستان، باللون الموف الفاتح.

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أروى جودة بفستان الأكتاف

فستان لامع من الألوان المتداخلة، ارتدته الفنانة أروى جودة، في مهرجان القاهرة السينمائي، تميز بالأكتاف الستان الكبيرة المرفوعة، وبفتحة من الظهر، وأخرى من الساق.

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ليلى أحمد زاهر وشقيقتها

بالأسود والأزرق، اختارت ليلى أحمد زاهر، وشقيقتها ملك، فساتين الأميرات، للظهور بها خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.

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فستان إلهام شاهين الشفاف

اختارت الفنانة إلهام شاهين، فستانا من اللون الأبيض الشفاف من الأسفل، ودعمته ببطانة قصيرة.

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الفستان كان من اللون الأبيض اللامع، له حزام فضي، ومشغول بالفصوص الفضية، مع أكمام واسعة هاند ميد، وصدر مفتوح مزين بعقد من المجوهرات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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