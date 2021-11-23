نصائح لنجاح فطام الطفل.. متقطعيش الرضاعة فجأة واحذري من 3 أخطاء شائعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر عملية الفطام، التي يجبر فيها الطفل على التخلي عن الرضاعة الطبيعية من ثدي والدته، لينتقل إلى مرحلة الاعتماد الكلي على الأطعمة العادية والصلبة، وهي أكثر الخطوات التي أزمة كبيرة للأمهات وتسبب الأرق لهن، خاصة اللائي ينجبن لأول مرة، إذ يبحثن طوال الوقت عن الموعد المناسب لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتخطي تلك المرحلة، فضلا عن الأخطاء الشائعة التي يمكن تجنبها.

نصائح لتخطي مرحلة فطام الطفل بنجاح

تحدث الدكتور محمد قطب استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى قصر العينى، عن كل ما يخص فطام الطفل، والأكلات الممنوعة في بداية تلك المرحلة، موضحا أن الطفل ينتقل خلال تلك العملية من مرحلة لأخرى: «الفطام له أكتر من شكل، وهو ما يعني تحول الطفل من الرضاعة الطبيعية للأكل الصلب، ولكي تنجح تلك الخطوة لا بد أن تكون بالتدريج وعلى مدى بعيد، وعلى الأم مساعدة الطفل لفترة قد تستمر لأسابيع أو شهور»، محذرا من الفطام المفاجئ، الذي صنفه ضمن الممارسات الخاطئة.

الوقت المناسب للفطام

يشير قطب، في تصريحات لـ«هُن»، إلى أن فطام الطفل لا يتم بين ليلة وضحاها: «لازم يكون في فترة تتحدد وفق شروط معينة، فالرضاعة الطبيعية لا بد أن تكون لمدة 6 أشهر على الأقل، لأن الجهاز الهضمي في بدايته يحتاج إلى غذاء مناسب حتى يتمكن من الهضم، ولا يحدث عبء على أعضائه، ولنجاح الفطام يجب على الأم اختيار الوقت المناسب، فمثلا: مينفعش وهو بيسنن، أو عنده برد، أو مزاجه مش كويس، وهي أيضا لا بد أن تكون في حالة نفسية مهيئة للتلك الخطوة».

ويتابع: «الأم يجب عليها اختيار الوقت المناسب، ويجب الاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال فترة الصباح والمساء، بحيث تبدأ في إعطاء الطفل كمية قليلة في النهار وصنف واحد فقط، ويجب اختيار الوقت المناسب لها شخصيا، مينفعش تكوني بتعزلي من بيتك أو مش مؤهلة نفسيا».

مراقبة الوزن والحالة الصحية طوال الوقت

ينصح استشاري طب الأطفال، بعدم فطام الطفل خلال فصل الصيف، حتى لا يُصاب بالنزلات المعوية، مع الحرص على أن تكون صحته جيدة، ولا يعاني من أي أمراض قبل فطامه، بالإضافة إلى الحرص على تقديم السوائل والمياه له، كما يجب على الأم، أيضا، الاهتمام بحالته الصحية ومتابعة وزنه باستمرار، مع الحرص على عدم ارتداء ملابس مفتوحة من منطقة الصدر، حتى تساعدي طفلك على نسيان الرضاعة.

أخطاء شائعة تقع فيها الأمهات

«في أمهات بتشتكي إن الأطفال بترفض الأكل، وعايزين الرضاعة فقط»، بهذه العبارة يواصل الدكتور محمد قطب، الحديث، موضحا: «من الأخطاء الشائعة أن الأم تقعد تتناول الطعام أمام طفلها، فبعد مرور 6 أشهر يبدأ الطفل في محاولة التقاط الطعام، ما يجعل الأم تستعجل في عملية فطامه، ويكره الرضاعة الطبيعية».