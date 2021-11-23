خطوات عمل الجبنة الرومي بطريقة صحية في البيت.. اللبن بيحدد لونها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشتاء هو موسم تصنيع الجبنة الرومي، التي تدخل في ساندويتشات المدرسة بشكل أساسي، لصعوبة تلفها، وطعمها المميز الذي يحبه الأطفال، كما يمكن استخدامها في عمل المأكولات المختلفة، مثل المكرونة بالبشاميل، والأرز، والبيتزا، وغيرها، وتعد خيارا صحيا إذا كانت مصنعة بنظافة، وملح خفيف، نظرا لأنها غنية بالفوائد الغذائية، خاصة أن كيلو واحد من اللبن، يصنع ثمن كيلو فقط من الجبن الرومي، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

مواصفات الجبنة الرومي الصحية

من الأفضل استغلال الفرصة لعمل الجبنة الرومي في البيت لتكون صحية ومضمونة، لأنها من الأساسيات في السندوتشات، وأكلات أخرى كثيرة، خاصة أن طرق حفظها وتخزينها في المحلات عليها علامات استفهام.

الكيلو اللبن يصنع حوالي ثُمْن كيلو فقط من الجبن الرومي، ودرجة لون الجبنة، تتحدد على أساس نوع اللبن:

- لون أصفر واضح: لبن بقري.

- لون أبيض مصفر: لبن بقري أكثر وجاموسي أقل.

لون أبيض داكن: الجاموسي أكثر من البقري.

طريقة عمل الجبنة الرومي

وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لعمل الجبنة الرومي في البيت على طريقة الشيف حسن:

3 كيلو حليب بقري بلدي غير معلب.

2 كوب زبادي.

½ كوب ماء مثلج.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

ملعقة صغيرة ملح.

4 نقط لون طعام أصفر.

شاش قطني.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

على نار متوسطة، ضعي الحليب، واتركيه حتى يسخن، دون غليان.

يضاف الزبادي ويقلب باستمرار حتى يمتزج.

يذاب الملح في الماء المثلج، ثم يضاف إلى الحليب، وقلبي جيدًا.

اتركي الحليب حتى يغلي، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 15 دقيقة.

قلبي الحليب بشكل طولي وليس دائري، ثم غطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يضاف الفلفل الأسود ولون الطعام، وقلبي.

صبي الجبن في مصفاة بها قطعة من الشّاش حتّى يتصفّى من الماء ولفيها جيدا.

ضعي ثقل على الجبنة، أو قدر مملوء بالماء.

تترك الجبنة لمدة 12 ساعة.

قطعي الجبن إلى شرائح رفيعة، وقدميها.