الامارات | انقاذ ملايين الجنيهات كادت تغرق في مياه أمطار الاسكندرية «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ ملايين الجنيهات كادت تغرق في مياه أمطار الاسكندرية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكللت جهود عاجلة لانقاذ سيارة تحمل كميات كبيرة من الأموال بعد ان حاصرتها مياه الامطار بالنجاح، وكادت المياه أن تتسبب في اتلاف هذه الاموال.

وكانت سيارة نقل أموال قد تعطلت في منطقة «سبورتنج» بمدينة الإسكندرية، نتيجة تراكم مياه الأمطار ما نتج عنه استعانة شركة الأموال بسلالم وحبال لنقل الأموال لأحد الأماكن التابعة لها.

وأوضح مصدر في شركة نقل الاموال لصحيفة «الوطن»: «تمت الاستعانة بسلالم للوصول إلى سقف السيارة واستخراج شنط الأموال التي حوت 5 ملايين جنيهات كان المراد إيصالهم لأماكن صرف في ذات المنطقة».

وأضاف المصدر، أنه تم اللجوء لهذه الوسيلة بحضور موظفين وأمن المكتب الخاص لاستلام تلك الأموال حيث تم تأمين نقل الصناديق إلى مكان الصرف المخصص له،وتم إخراج السيارة بعد ذلك بعدما تم تفريغ المياه المتراكمة والاستعانة بسيارات سحب لها والخروج لأقرب نقطة آمنة.

وشهدت مدينة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

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