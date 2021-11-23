الامارات | كاميرا مسجد توثق لحظة وفاة رجل عراقي خلال أدائه صلاة المغرب "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مسجد توثق لحظة وفاة رجل عراقي خلال أدائه صلاة المغرب "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يوثق لحظة وفاة أحد المصلين في بالعراق.

ويظهر الفيديو، لحظة وفاة رجال عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عروة بن الزبير في مدينة الرمادي بالعراق، وعلى الرغم من محاولات انقاذه من قبل بعض المصلين الذين انتبهوا لسقوطه، إلا أن الرجل كان قد فارق الحياة لحظة سقوطه على ارض المسجد.

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