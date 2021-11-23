قبل انطلاق "القاهرة السينمائي".. نجمات شاركن بقصات فساتين قديمة ومتكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على مدار الدورات القليلة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ظهرت النجمات بكامل أناقتهن على السجادة الحمراء وارتدين أحدث وأجمل التصاميم لجذب الأنظار، غير إن بعض الإطلالات كانت غير موفقة بالمرة على الريد كاربت.

وقبل انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، فإننا نستعرض معكم أبرز إطلالات النجمات المكررة وذات القصات القديمة على النحو التالي:

- مادلين طبر:

ظهرت الفنانة مادلين طبر خلال حضورها حفل الختام لعام 2019 بفستان موف لامع بتصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها، وخاصة عند منطقة البطن، إضافة لخامة قماش التصميم غير الجيدة، والتي ظهرت بوضوح في قصة الطيات التي جاءت غير موفقة، واعتمدت حذاء مفتوحًا بكعب عريض غير مناسب للوك، وكان يفضل ارتداء كعب عالٍ رفيع بتصميم كلاسيكي.

- خدوجة صبري:

ةأطلت الفنانة الليبية خدوجة صبري في حفل افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان، بفستان بقصة متكررة أثارت سخرية بعض راود السوشيال ميديا، فالفستان غير مناسب لقوامها الممتلئ، وكذلك الألوان غير مناسبة لشكل جسمها.

- لبلبة:

كما ظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غير موفقة وقديمة, وذلك أثناء حضورها الختام عام 2019، إذ ارتدت فستانًا أخضر مرصعًا بتطريزات ذهبية لامعة، ويشبه الساري الهندي وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء.

- منال سلامة:

ةارتدت الفنانة منال سلامة فستان أزرق بقصة "الدرابية" من أعلى الفستان، وتصميم "دجراديه" (المدرج) من منطقة الوسط إلى الأسفل، بحزام فضي على الخصر، وجاء ذلك على الرد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 40.

- إنجي على:

وارتدت الإعلامية إنجي علي فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود، ولكن كانت ألوان الموديل وخامته لا تتناسبان مع استخدامه كسواريه، والإكسسوارات غير متلائمة مع الموديل، كما احتوي الموديل على قصات عريضة زادت من ظهور الجسم بأكثر امتلاًء، وجاء ذلك على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 39.

- عبير صبري:

أيضا اختارت الفنانة عبير صبري فستاناً طويلاً، بقصة منفوشة، بدا مزدحما للغاية، إذ جاء مزينا من الأعلى بالدانتيل المطرز، ومن الأسفل بطبقات متعددة من الكشاكش، أما بطانة الفستان التي اعتمدتها بلون أغمق من لون جسمها والتي أظهرت جزء من ملابسها بشكل غير لائق أفسدت التصميم بالكامل.