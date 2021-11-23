تبدأ من 1549 جنيها.. خصومات البلاك فرايداي على أسعار غرف النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم الخصومات في عروض "البلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء" كما يطلق عليها في مصر، والتي بدأت بداية من نوفمبر الجاري.

فيما يلي، نستعرض لكم خصومات غرف النوم، وفقا لإحدى المتاجر الإلكترونية.

- سرير لونه رمادي، خشب كونتر، مقاس 120X 195K، بـ 1,749 بدلا من 3,900.

- سرير لونه بيج، خشب زان أبيض، مقاس 120X195، بـ 1,549 بدلا من 2,900.

- سرير خشب كونتر، لونه كاشمير، مقاس 120 X195 X120، بـ 1,699 بدلا من 3,200.

- سرير أزرق، خشب زان أبيض، مقاس 120X 195، بـ 1,888 بدلا من 4,000.

- سرير 120×120×200 سم، لونه رمادي، بـ 2,188 بدلا من 4,000.

- سرير 120×100×200 سم قطعتين، بيج، بـ 5,788 بدلا من 8,399.

- سرير 160×200سم، لونه أخضر، بـ 3,999 بدلا من 4,999 .

- سرير كابتونيه 160 X 200120 سم، رمادي، بـ 4,599 بدلا من 8,700.