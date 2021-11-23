الامارات | مصر.. سائق يتسبب في كارثة مرورية وحادث جماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. سائق يتسبب في كارثة مرورية وحادث جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت كاميرات المراقبة بمحطة "بنزين الإمارات" مقطع فيديو لحادث مروري بالطريق الدائري بمنطقة المرج القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وظهر في الفيديو سيارة ميكروباص تحاول المرور عكس الاتجاه من بين الحواجز الخرسانية المثبتة في منتصف الطريق، ما أدى إلى اصطدام سيارة ملاكي بها من الخلف، واصطدام سيارة ميكروباص بالسيارة الملاكي وانقلاب الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج وتحطم سيارتين وأنباء عن وقوع مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات أوناش لإزالة حطام السيارتين، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ومن جانب آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة مقطورة، على طريق نبروه طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق نبروه طلخا، أمام قرية سرسو.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها 3 أشخاص، بسيارة مقطورة محملة بالرمال، ما أسفر عن مصرع حسين عادل عبد الله، وإصابة الاثنين الآخرين، وتم نقلهما لمستشفى المنصورة الدولي.

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