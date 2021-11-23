8 فوائد مذهلة لزيت النخاع.. هتودعي الصلع والشعر الأبيض (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الفتيات طوال الوقت عن حل فعال لعلاج مشكلات الشعر والبشرة، التي تؤرق حياتها، وتضر بجمالها وأنوثتها، ومؤخرا باتت أزمات الشعر الشغل الشاغل لجروبات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من التقصف والهيشان، وصولا إلى التساقط والصلع وظهو قشرة الرأس، إذ يساعدن بعضهن بالوصفات الطبيعية، بعد أن ضاقت بهم السبل، وأرهقت ميزانياتهم الشهرية، حلول البيوتي سنتر، المؤقتة.

وانتشر زيت النخاع، بشكل ملحوظ بين الفتيات خلال الفترة الماضية، نظرا لفوائده الكثيرة، وسهولة تحضيره في المنزل، فهو عبارة عن زيت حيواني، يتم استخراجه من النخاع العظمي، لبعض الحيوانات، كالأبقار، أو الأغنام.

فوائد زيت النخاع للشعر

قالت خبيرة التجميل أمنية طاهر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ قالت: «إن النخاع مفعوله ساحر للشعر، وبيناسب جميع الأنواع، ملهوش أضرار ولا مشاكل، وفرقه بيبان من أول مرة»، مشيرة إلى أن طريقة عمله قد تكون «رخمة شوية»، نظرا لأن النخاع عبارة عن مادة أشبه بالفازلين أو السمن، موجودة داخل عظام الحيوانات، وبها خلاصة كل أنواع الفيتامينات الموجودة في الجسم: «في ناس بتبيعها خام وجاهزة عند العطارين، ويمكن تخزينه في المنزل».

وعن فوائد زيت النخاع، تشير خبيرة التجميل، إلى أنه «يعالج الشعر التالف والمتضرر والباهت، من خلال إعادة بناء الشعر وكسبه حيوية ومرونة ونشاط، بجانب زيادة كثافته وتحفيز نموه، وكمان مناسب لجميع أنواع الشعر من الأطفال للسيدات والرجال، ويغذي البصيلة من الداخل والخارج، كما يقلل من نسبة ظهور الشعر الأبيض».

علاج سحري للصلع

أكدت خبيرة التجميل أمنية طاهر، أن من أهم فوائد زيت النخاع، أنه يساعد على إنبات الشعر الجديد في الأماكن التي يعاني منها أصحابها من الصلع، فضلا عن العمل على تغليف الشعر وحمايته من الحرارة أو البرودة، بالإضافة إلى جعله يبدو أكثر لمعانا وبريقا، بخلاف أنه يحارب قشرة الرأس ويمنع ظهورها.