لصاحبات العيون الملونة.. حيل بسيطة تساعد على وضع المكياج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر العيون الملونة مميزة جدا لصاحبها، وتحتاج صاحبات العيون الملونة إلى حيل تساعد على وضع المكياج لإظهار جمالهن، منها كما ذكرها موقع «byrdie»:

حيل مكياج لصاحبات العيون الملونة

الظلال السموكي

يعتبر الخيار الأمثل لصاحبات العيون الملونة المكياج السموكي، مع اختيار اللون الأسود المات فهذه التدرجات تظهر لون العين أفتح وأجمل، كما يمكن اختيار تمرير الظلال الرمادية الفاتحة والمات على الجفون العليا للعينين.

خطوط الأيلاينر

لصاحبات العيون الزرقاء يمكن اختيار خطوط الأيلاينر العريضة والبارزة على حدود الجفون السفلى للعينين، فيمكن اختيار رسمات الأيلاينر الكحلية للحصول على نظرة ملفتة.

الظلال البرونزية

مع التدرجات البنية الداكنة التي تبرز على الجفون العليا بخطوط مجنحة وسموكي لسحبها إلى الخارج بطريقة ملفتة للنظر، يمكن تمرير خطوط الايلاينر السائلة على الجفون العليا للعينين من دون سحبها إلى الخارج لإبراز جمال العينين الخضراء والفاتحة.

حيل للاستغناء عن الرموش الصناعية

وضع بودرة التلك على أطراف الرموش مما يطيل ويضيف سمكًا أكبر للرموش، وتعتمد الخطوة الأولى على تجاعيد الرموش ثم وضع الطبقة الأولى من الماسكرا ووضع بودرة التلك بقطعة قطن على أطراف الرموش أو بواسطة فرشاة، ثم وضع طبقة جديدة من الماسكرا لتغطية البودرة البيضاء، وتعتبر من الطرق المذهلة للحصول على رموش طويلة كالرموش الاصطناعية.

تمشيط الرموش

يساعد تمشيط الرسوم في عدم سد مسام الرموش حتى يسهل من تطويل الرموش، كما أن تلك العادة تحفز الدورة الدموية وتسرع من نمو الرموش.

تدليك الجفون

تدليك الجفون يساعد على تطويل الرموش، حيث يتم غلق الجفون وتدليكها بشكل أفضل باستخدام زبدة الشيا، ويساعد ذلك في تحفيز الدم حتى يتدفق تجاه بصيلات شعر الرموش.