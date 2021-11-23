12 عيبا تمنحك الحق في فسخ عقد الزواج.. يتقاسمها الرجال والنساء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ربما لا تسير مركب الزواج كما يشتهي الشريكين، إذ يتفاجئ أحدهما بعيوب في الطرف الآخر، تضع مسيرة حياتهما أمام عائقا لا يمكن تجاوزه، وقد لا يكون هناك سبيلا لحلها إلا بإنهاء العلاقة، وفض الشراكة التي كان أساسها عفة النفس في رحاب المودة والرحمة، لكن يبقى السؤال حول العيوب التي أجازها الشرع لفسخ عقد الزواج، والتي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، بشكل مفصل بين الرجال والنساء.

عيوب في الرجال تبيح فسخ عقد الزواج

الجب

الجب عند الجمهور، هو قطع الذكر والأنثيين (الخصيتين)، ومثله في الحكم قطع الذكر وحده، فإذا كان الذكر صغيرًا، كالزِّرِّ فهو كالمجبوب في الحكم أيضًا.

الخصاء

قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون الذكر.

العنة

العنة لدى الجمهور عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة؛ وسمي بذلك لأن الذكر يعن يمنة ويسرة، ولا يطأ في الفرج.

عيوب لدى النساء تعيق الحياة الزوجية

الرَّتَق

الرتق هو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض، أو لكثرة اللحم فيه.

القَرَن

القرن هو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة، وإما لحمة مرتفعة، وإما عظم.

العَفَل

العفل عبارة عن رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق به فرجها، فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القَرَن.

الإفضاء

الإفضاء هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط.

البَخَر

البخر هو نتن الفرج، أو نتن الفم.

عيوب مشتركة تعيق الزواج

الخناثة

الخناثة المشكلة، والخنثى المشكل نوعان، الأول: له الآلتان، واستوت فيه علامات الذكورة والأنوثة، والثاني: ليس له واحدة من الآلتين، وإنما له ثقب.

الجذام

الجذام علة يحمر منها العضو، ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو من أعضاء الجسم، إلا أنه في الوجه أكثر.

البرص

البرص عبارة عن بقع بيضاء على الجلد تزداد اتساعًا مع الأيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيضًا، وربما كانت بقعًا سوداء.

العِذْيَطة

العذيطة تشير إلى التغوط عند الجماع، والتبول مثله.