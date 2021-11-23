طريقة عمل الشوربة بوصفات مختلفة «تدفي ولادك».. بالمشروم والقرنبيط والعدس بالتورتيلا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الشوربة من أساسيات وجبة الغذاء على كل مائدة في البيوت، البعض يحاول الخروج عن التقليد المتعارف عليه، إما شوربة الخضار أو شوربة اللسان عصفور، وتتفنن ربات المنازل في إعداد أنواع مختلفة من الشوربة، كشوربة القرنبيط والفلفل الأحمر المشوي، أو شوربة المشروم، أو شوربة العدس بالتورتيلا، والتي تساعد على التدفئة خلال فصل الشتاء والبرودة.

ويُقدم هُن أنواع مختلفة لـ الشوربة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير شوربة قرنبيط وفلفل أحمر مشوي

زهرات قرنبيط صغيرة جدا مسلوقة.

5 فلفل أحمر رومي مقطع أنصاف ومشوي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل.

بصلة مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة بابريكا.

5 أكواب مرقة خضروات.

للتقديم:

كريمة جوز هند.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير شوربة قرنبيط وفلفل أحمر مشوي

- يشوح البصل والثوم في الزيت.

- يضاف زعتر وبابريكا.

- ثم تضاف المرقة والقرنبيط والفلفل وتترك على النار حتى تمام التجانس.

- تقدم بعد إضافة قليل من الكريمة وتزين بالبقدونس.

مقادير شوربة مشروم كريمي نباتية

نصف كوب كاجو ني منقوع في ماء ساخ.ن

بصلة مفرومة.

ربع كوب زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مفروم.

ثلاثة أرباع كيلو مشروم.

شرائح ربع كوب دقيق.

2 كوب مرقة خضروات.

زعتر طازة مفروم.

2 ورق لورا.

ملح وفلفل.

توست محمص مكعبات.

طريقة تحضير شوربة مشروم كريمي نباتية

- يطحن الكاجو مع الماء في الكبة للحصول على كريمة الكاجو.

- يشوح البصل والثوم في الزيت.

- ثم يضاف الزعتر والمشروم وورق اللورا والدقيق ويشوحوا.

- وتضاف المرقة وتترك حتى الغليان.

- ثم تضاف كريمة الكاجو وتقدم.

مقادير شوربة عدس بالتورتيلا

للشوربة:

بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 فصوص ثوم مفروم.

100 جرام طماطم مجففة.

قرن فلفل حار مفروم.

ثلاثة أرباع كوب عدس أحمر.

علبة فاصوليا سوداء.

علبة ذرة حلوة مسلوقة.

كاجو أو لوز أو جوز هند.

ثلث كوب كريمة.

ملعقة كبيرة صلصة.

4 أكواب مرقة خضروات.

2 ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للتقديم:

تورتيلا مقطع ستربس ومحمص ساور كريم.

أفوكادو.

ليمون.

كزبرة مفرومة.

طريقة تحضير شوربة عدس بالتورتيلا

- يشوح البصل والثوم والفلفل الحار في الزيت.

- يضاف العدس والذرة الحلوة والطماطم المجففة والعدس والفاصوليا.

- تضاف الصلة والشطة والكمون والملح والزعتر وعصير الليمون والمرقة.

- تترك الشوربة على النار حتى تمام الطهي.

- تضاف كريمة الكاجو مع التحريك.

- تقدم ساخنة.