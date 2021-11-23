طريقة عمل موتزاريلا ستيكس في البيت

الموتزاريلا ستيكس طبق جانبي شهي ورائع، ومناسب للأطفال كسناكس، كما أنه مناسب أيضا للعزومات بجانب السلطات والأطباق الجنبية، والمخلل وغيرها من مكونات السفرة، حمريها لأطفالك واصنعيها بسهولة، بحسب الشيف غادة التلي في الخطوات التالية.

طريقة عمل موتزاريلا ستيكس

500 جرام جبن أصابع موزاريلا.

2 بيضة.

2/3 كوب دقيق.

1/3 كوب نشا.

1/2 كوب بقسماط.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

طريقة تحضير موتزاريلا ستيكس

يخفق البيض والماء في وعاء صغير.

يضاف الملح مع البقسماط في إناء متوسط الحجم.

يمزج الدقيق ونشا الذرة في وعاء ثالث.

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة وتوضع كمية من الزيت فيها ويسخن.

تغمس أصابع الموزاريلا في مزيج الدقيق والذرة ثمّ مع البيض المخفوق.

تغلف الأصابع بالبقسماط وتوضع في الزيت وتقلب حتى يصبح لونها ذهبياً لمدة ثلاثين ثانية.

تزال أصابع الموتزاريلا من الزيت وتوضع على أوراق تعمل على امتصاص الزيت.

تقدم ساخنة.

طريقة عمل الموتزاريلا ستيكس

ربع كوب ماء.

2 بيضة مخفوقة.

كوب ونصف بقسماط.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

رشة ثوم بودرة.

3/4 كوب دقيق.

1/3 كوب نشا.

زبت نباتي للقلي.

16 قطعة جبنة موتزاريلا.

خطوات تحضير أصابع الموتزاريلا

يخلط البيض والماء في وعاء صغير الحجم، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

يخلط البقسماط، والثوم والملح في وعاء متوسط الحجم ويترك جانباً.

يوضع الدقيق ونشاء الذرة في وعاء آخر وتخلط حتى تتداخل المكونات.

يسخن الزيت في قدر على نار متوسطة.

تغمس قطعة من جبن الموزاريلا في خليط الدقيق من كلّ الجهات.

يعاد تغميسها في خليط البيض وثم في خليط البقسماط.

تعاد الكرّة حتى انتهاء الكمية.

تنزل قطع الجبن في الزيت وتترك لحوالى دقيقة حتى تتحمّر.

توضع على مناديل ورقية لتتشرّب منها الزيت.

توزع أصابع الموزاريلا في طبق وقدميها على سفرتك ساخنة.