مصممة تاج ملكة جمال العرب تكشف التفاصيل: من الأحجار الكريمة واستغرق 5 شهور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بأناملها السحرية وبراعتها في عالم تصميم الحلي، أطلقت «مروة عوض»، خبيرة ومصممة الأزياء، لخيالها العنان، نحو تصميم التاج الخاص الذي سيتم تسليمه للفائزة بلقب ملكة جمال العرب Miss Arab Award 2021، هذا العام، وروت مروة في تصريحات خاصة كواليس تصميمها تاج ملكة جمال العرب، والذي من المقرر أن ترتديه ملكة الجمال في حفل التتويج.

تصميم تاج ملكة جمال العرب 2021

وكشفت مروة عوض خلال حديثها لـ«هن»، عن كواليس تصميمها للتاج الخاص بـ ملكة جمال العرب 2021، موضحة أن تنفيذه استغرق نحو خمسة أشهر متكاملين.

وقالت مصممة الحلي والأزياء: «بصمم التيجان دايما من الفضى والأحجار الكريمة زي الزمرد وغيره، وده اللي اعتمدت عليه في تصميمي لتاج ملكة جمال العرب لعام 2021، والتاج ليس موجود حاليا في حفل الافتتاح، وإنما من المقرر استخدامه يوم الأربعاء المقبل، في حفل التتويج».

لجنة تحكيم حفل تتويج ملكة جمال العرب 2021

ومن الجدير بالذكر أنه يشارك حشد كبير بالمؤتمر الصحفي لحفل التتويج المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، في حضور أعضاء لجنة التحكيم على رأسهم الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، إلى جانب نخبة من رموز المجتمع.

ويشار إلى أن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب 2021، مكونة من الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، والدكتورة سعاد الشامي وكيل المسابقة بدولة المغرب، والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين،.

وفي ذات السياق كشفت الدكتورة حنان نصر، في تصريحات خاصة عن كواليس الاستعدادات لحفل التتويج بلقلب ملكة جمال العرب 2021، والمقرر الاحتفال به بعد غد الأربعاء، لافتة إلى أن الحفل يضم مجموعة من الفتيات من 13 دولة عربية، من بينهم، تونس، اليمن، المغرب، السودان، مصر، العراق، السعودية.