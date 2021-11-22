حكاية 3 نساء خطفن القلوب بوفاتهن.. سهير وسلمى وأسماء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

24 ساعة كانت موجعة للكثيرين فقد سجلت 3 حالات وفاة لسيدات رغم اختلافهن في سبب الشهرة إلا أنهن كن سببا قويا في كسر القلوب والوجع، بداية من سلمى الزرقا، وأسماء مصطفى، حتى الفنانة سهيرة البابلي، جميعهن أخذهن المرض، وتلقين دعوات من الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من الأهل والمحبين، وفيما يلي تفاصيل الوفاة التي أدمعت القلوب.

وفاة سهير البابلي

أيام قليلة قضتها الفنانة سهير البابلي في العناية المركزة نتيجة تعرضها لغيبوبة سكر، قبل أن تفيق للحظات نظرت خلالها إلى أحبائها بحسب زوج ابنتها في تصريحات نقلها أحد البرامج التليفزيونية، فغيب الموت الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مشوار طويل من العمل الفني الثري، قبل أن تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب.

وفاة أسماء مصطفى

بداية مرض الإعلامية أسماء مصطفى كان مع شهر رمضان الكريم، إلا أنه في أغسطس الماضي 2021، أعلنت أنها تعاني من نوع معقد من السرطان، جعلها تتناول أكثر من نوع كيماوي في نفس الوقت، وما هي إلا شهور حتى غيب الموت أسماء مصطفى تاركا الجميع في حزن وذهول من خبر الوفاة الصادم، خاصة أن أسماء تعتبر ثالث إعلامية يغيبها الموت في شهر واحد، بعد مها حسني، وشيرين الدويك.

وفاة سلمى الزرقا

تصارع سلمى الزرقا السرطان منذ عدة سنوات، واستطاعت بالفعل الانتصار عليه لـ 3 مرات متتالية، فقد أصيبت البلوجر بسرطان الدم، وأفقدتها اللوكيميا ذراعها في آخر مرة، إلا أنها أصيبت بالسرطان للمرة الرابعة، بعد عملية نقل نخاع، ولسوء الحظ فقد تسبب السرطان في خسارة حياتها عند مهاجمته لها للمرة الرابعة، وبعد أن كانت واحدة من أكثر المتفائلات، أضحت سلمى ضحية للرسطان، وصدم خبر وفاتها الكثيرون.