للرجل.. 5 علامات تدل على أن شريكة حياتك غاضبة منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحتاج دائما العلاقة بين الرجل والمرأة إلى الكثير من التفاهم والحب لتدوم، ولأن طبيعة الرجل والأنثى مختلفة عن بعضهما البعض، قد يحدث بعض المشاكل بينهما، ما يجعل المرأة تشعر بالغضب تجاه شريك حياتها.

فيما يلي بعض العلامات التي تشير على أنها غاضبة منك، وفق ما جاء في موقع "أنديا أوف تايمز".

1. عدم التواصل معك:

تحب معظم النساء الاتصال أو التحدث مع إلى شريك الحياة دائما لمشاركة أدق التفاصيل، لكن إذا لم يحدث ذلك وانتقلت ردودها من بضعة أسطر إلى كلمات مثل جيد، نعم، حسنًا، يجب أن تعلم أن شيئًا ما ليس صحيحًا، ويجب أن تعلم أنها غاضبة منك، لذا فكر في ما يمكن أن يكون سببًا في حدوث ذلك.

2. تغيير نبرة الصوت:

من أسهل الطرق لمعرفة أنها غاضبة منك هي نبرة صوتها، لذلك إذا وجدت أن هناك تغييرًا في طريقة حديثها ، فأعلم أن كل شيء ليس على ما يرام وأن هناك شيئًا قمت به جعلها غاضبة لسبب ما.

3. لطيفة مع أي شخص آخر:

إذا كانت شريكة حياتك تسيطر عليها حالة من الغضب منك ، فهي لا تظهر ذلك بالضرورة للآخرين، فتلاحظ أنها ستصبح لطيفة للغاية مع الآخرين ولكن ليس أنت، وذلك لأنك الذي جعلها تغضب، لذا ، إذا كان هذا هو ما لاحظته، عليك التأكد أنها ليست في حالة مزاجية تسمح لك بمسامحتك بسهولة ومن الأفضل أن تعتذر على الفور.

4. لم تقم بالكثير من الأعمال المنزلية:

إذا كنتما تتشاركان الأعمال المنزل، إذا وجدت أنها لم تقم بنصيبها من العمل ولن ترغب في طهي الطعام على الرغم من أنها غير مشغولة، قد يكون ذلك علامة على الغضب منك.

5. عدم الاهتمام بك:

دائما ما تسعى الفتيات على إظهار اهتمامها بشريك حياتها، لكن في حالة تغيير ذلك، فاعلم أن حالة من الغضب والانزعاج تسيطر عليها.