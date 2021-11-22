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الإعلامي خالد حلمي يحتفل بزفاف ابنته (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الإعلامي البارز خالد حلمي، بزفاف ابنته الكبري "ندى" على المهندس معتز مصطفى، وذلك في حضور الأهل والأصدقاء، ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ارتدت العروس فستان زفاف ملكي، باللون الأبيض، بصيحة الإكستينشن، ومطرزا بالكامل، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل، مع تاج ناعم.

أما المهندس معتز مصطفى، ارتدي بدلة أنيقة، إذ اختار بنطلون باللون الأسود، مع جاكت باللوني الأحمر الماروني والأسود.

وقدم الإعلامي خالد حلمي عدداً من الأعمال الفنية المميزة، من بينهما مسلسل "أخت تريز" وأختيار إجباري، وغيرهما من الأعمال الدرامية والإذاعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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