6 نصائح لتقدير الذات عند الرجال.. ابعد عن البؤساء وقرب من المتفائلين

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الرجال من نقص في تقديرهم لذاتهم، واحترامها، وهو ما يصيب كل علاقاتهم الاجتماعية والشخصية بالضرر، لذا يقدم موقع men's health المتخصص في شؤون الرجل فقط عددا من النصائح الحياتية ليتمتع الرجل باحترام للذات، وتقديرها، سواء مع الزوجة أو الأصدقاء.

أعط بحرية بدون قيود

عندما نعطي للآخرين، فهذا يجعلنا نشعر بتحسن تجاه أنفسنا، واحترامنا لذاتنا، طالما ليس لدينا أي دوافع خفية، أو مرتبطة بشروط.

خصص وقتا في حياتك للهوايات والأنشطة

يعد قضاء الوقت مع شريكك بالنسبة للرجال أمرًا مهمًا للتعلم والنمو في إطار العلاقة، ومع ذلك فإن اهتمام بنفسك كفرد لا يقل أهمية عن ذلك، إن تحدي نفسك لتعلم وتجربة أشياء جديدة يضيف إلى ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك.

ابتعد عن الأشخاص السلبيين

إن محاولة التغيير بين الأشخاص الناقدين أو السلبيين تجاه قيامك بتغييرات في حياتك يضرك بالتطور كشخص، حدد مقدار الوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين يمنعونك من النجاح.

قل لا في الوقت المناسب

من أسرع الطرق لتقليل تقدير الرجال لذاتهم هو أن التماشي مع ما يطلب منا الآخرون القيام به، إن قول كلمة «لا» في مكانها وميعادها الصحيح وعندما لا ترغب في القيام بشيء ما، لن يؤثر على ثقتك بنفسك.

احتفل بإنجازاتك

غالبًا ما يتردد الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات ويفتقرون إلى احترام الذات في الاحتفال بإنجازاتهم، إنهم يخشون الظهور بمظهر المتغطرس أو التباهي، ومع ذلك، فإن الاحتفال بإنجازاتنا يحفزنا على تحقيق المزيد والاستمرار في النمو.

أحط نفسك بتحفيز وإلهام الناس

بالإضافة إلى التخلص من الأشخاص السلبيين من حياتك، من المهم أيضًا أن تحيط نفسك بأشخاص ناجحين ومحفزين وملهمين، ارفع المستوى عالياً ثم كن الشخص الذي يحقق ذلك.