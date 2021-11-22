بدء فعاليات مؤتمر تتويج ملكة جمال العرب 2021.. الطبخ من شروط المسابقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأت منذ لحظات فعاليات مؤتمر تتويج ملكة جمال العرب 2021 Miss Arab Award في دورته الخامسة عشرة، لتتويج جميع المشاركات بألقاب بلادهم للمنافسة على اللقب النهائي بالأزياء التقليدية الخاصة ببلادهن.

حشد كبير بالمؤتمر الصحفي لحفل التتويج المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، في حضور أعضاء لجنة التحكيم على رأسهم الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، والدكتورة سعاد الشامي وكيل المسابقة بدولة المغرب، والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين، إلى جانب نخبة من رموز المجتمع.

تفاصيل فعاليات تتويج ملكة جمال العرب 2021

وكشفت الدكتورة حنان نصر، خلال حديثها لـ«هن»، عن كواليس الاستعدادات لحفل التتويج بلقلب ملكة جمال العرب 2021، والمقرر الاحتفال به بعد غد الأربعاء، لافتة إلى أن الحفل يضم مجموعة من الفتيات من 13 دولة عربية، من بينهم، تونس، اليمن، المغرب، السودان، مصر، العراق.

وتابعت رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، أنه تم استقبال المتسابقات منذ أيام قليلة، ومن ثم اصطحابهن في مجموعة من الجولات السياحية داخل مصر، لزيارة أبرز المعالم السياحية، التي جاءت من بينها منطقة الأهرامات، ومتحف الحضارة المصرية.

آلية اختيار المتسابقات على لقب التتويج

جدير بالذكر أنه تم اختيار الثلاثة عشرة متسابقة حسب العديد من المواصفات والمعايير، التي من بينها المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا إلى مهارات الطبخ الفردية، وهو ما تم الأخذ به حديثًا ضمن فعاليات المسابقة هذا العام.

تسليم تاج التتويج باللقب

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي تتويج الفائزة باللقب، إذ ستسلم التاج اليمنية سارة الأغا، حاملة اللقب العام الماضي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة نحو حملها تاج الفوز، حيث ستشارك كل متسابقة وهي مرتدية الزي التقليدي الشهير لبلادها.