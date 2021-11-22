عقوبة صادمة لمن يتزوج بامرأة ثانية دون إخبار الأولى.. حبس وغرامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المحامية مها أبو بكر، عن وجود خانة في قسيمة الزواج تحدد ضرورة إخطار الزوجة الأولى حال زواج الرجل بامرأة ثانية، موضحة أن عقوبة عدم إعلان الزوجة تصل إلى الحبس 6 شهور، وغرامة 200 جنيه، منوهة بأن القانون لا يشدد العقوبة لذا يستسهل الرجل هذا الأمر.

رفع قضية طلاق

وأضافت «أبو بكر» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن بعض الأزواج يعلموا زوجاتهم بشكل غير مباشر عن طريق إرسال خطاب بالبريد، مؤكدة أن إخبار الزوجة عن طريق محضر يعد أمرا مهينا، خاصة أن القانون يشترط على الرجل إخبار زوجته بعد عقد قرانه، لأن المرأة من حقها أن ترفع طلاق للضرر خلال سنة من تاريخ علمها.

ضرورة كتابة الزوجة لشروطها في عقد الزواج

وأضافت المحامية أن الزوج مؤتمن على زوجته، وهي أيضا، لذا يجب أن تكون هناك مودة ورحمة بينهما، ويخبرها بأنه سيتزوج من أخرى، لأن اكتشاف الزوجة بأن زوجها متزوج أخرى سيترتب عليه أمر في توزيع الميراث وفي الحقوق الشرعية المختلفة نتيجة الزواج من أخرى.

وتابعت أن هذا الأمر بمثابة إخفاء بيانات بحسب القانون، وليس تزوير قانون، وأقصى عقوبة تكون بالسجن 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه أو كليهما، مشيرة إلى أن الزوجة يمكنها رفع القضية ولكن يجب أن تثبت وقوع ضرر عليها سواء مادي أو معنوي.

وأوضحت أن عقد الزواج يضم شروط يمكن للزوجة أن تكتبها، ومنها مضاعفة مؤخر الصداق، منع التزوج من أخرى.