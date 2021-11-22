الامارات | امرأة تلقي طفلتها الرضيعة في مياه النيل

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تلقي طفلتها الرضيعة في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على امرأة لاتهامها بإلقاء طفلتها الرضيعة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل في القاهرة.

وتم انتشال جثمان الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 16 شهراً فقط، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية للطفلة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة وصرحت بدفنها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتباشر التحقيق مع الأم المتهمة.

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