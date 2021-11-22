هذا ما يحدث لجسمك إذا امتنعت عن تناول الخبز تماما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الخبز من الأطعمة المهمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، والكثير من الأشخاص يتناولونه يوميا، ولكن ماذا يحدث عند التخلي عن تناوله؟.. هذا ما نوضحه وفق ما أود موقع"eatthis".

1-انخفاض الطاقة:

تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة بسبب تكسير السكريات داخل الكربوهيدرات، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، عندما ترتفع مستويات السكر في جسمك، يتم إطلاق الأنسولين لنقل السكر داخل الجسم واستخدامه كمصدر للطاقة، وبغض النظر عن نوع الخبز فالامتناع عنه تناوله يعني أن تتخلى عن مصدر مهم للطاقة في نظامك الغذائي.

2-فقدان الوزن:

بعد التخلي عن تناول الخبز لن يصبح نظامك الغذائي أكثر صحة فحسب، بل ستلاحظ أيضًا اختلافًا بفضل انخفاض وزن الماء في جسمك بسبب الكربوهيدرات، ومن خلال تقليل الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، ستلاحظ انخفاضًا في وزن الماء.

3- تواجه صعوبة في الحمام:

يعتمد هذا على نوع الخبز الذي تتناوله إذا كنت تتخلى عن الخبز الأبيض العادي، فقد لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لك ولكن إذا كنت تخطط للتخلي عن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة فقد تواجه صعوبة في الذهاب إلى الحمام.

4-تغييرات المزاج:

هل تعلم أن تناول الكربوهيدرات يمكن أن يفرز هرمونًا يجعلك تشعر بالراحة؟ ووفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، فإن تناول الكربوهيدرات يطلق مادة السيروتونين وهي مادة كيميائية ترفع من مزاجك وتثبط شهيتك، ويعد السيروتونين مثبطًا طبيعيًا للشهية في الجسم يمكن أن يساعد في كبح هذه الرغبة الشديدة.

5-ينخفض خطر إصابتك بالمرض:

من المحتمل أن يكون فقدان الوزن سببًا مهمًا في قرار الأشخاص التخلي عن الخبز، ولكن خطر الإصابة بالأمراض هو أيضًا سبب مهم آخر لتقليل تناول الخبز، وأظهرت إحدى الدراسات التي نشرتها المجلة العلمية PLOS One كيف يمكن للكربوهيدرات المكررة (منتجات الخبز الأبيض التي تم تجريدها من العناصر الغذائية الطبيعية، بما في ذلك الألياف) أن ترفع مستويات الأحماض الدهنية في جسم الشخص، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، لذلك قد يكون من الحكمة التخلي عن الخبز الأبيض المعالج والمكرر.