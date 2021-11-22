الإعلامي خالد حلمي يحتفل بحفل زفاف ابنته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الإعلامي البارز خالد حلمي، بزفاف ابنته الكبري "ندى" على المهندس معتز مصطفى، وذلك في حضور الأهل والأصدقاء، ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ارتدت العروس فستان زفاف ملكي، باللون الأبيض، بصيحة الإكستينشن، ومطرزا بالكامل، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل، مع تاج ناعم.

أما المهندس معتز مصطفى، ارتدي بدلة أنيقة، إذ اختار بنطلون باللون الأسود، مع جاكت باللوني الأحمر الماروني والأسود.

وقدم الإعلامي خالد حلمي عدداً من الأعمال الفنية المميزة، من بينهما مسلسل "أخت تريز" وأختيار إجباري، وغيرهما من الأعمال الدرامية والإذاعة.