شاهد.. فساتين خطفت الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

حرصت بعض نجمات الفن على الظهور بإطلالات ملكية، على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 .

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز الإطلالات الملكية خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

- درة

ظهرت الفنانة درة بفستان باللون الأزرق أثناء حضورها حفل الافتتاح، وتميز الفستان بأنه منفوش ومتعدد الطبقات، ويوجد به حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت درة مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-ياسمين صبري

وطلت الفنانة ياسمين صبري خلال حفل الافتتاح بفستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل، أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

- أروى جودة

وظهرت الفنانة أروى جودة في الافتتاح بفستان باللوني الأبيض والأسود، كت ومزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت أروى مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- هنادي مهنا

ايضا ظهرت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الخامس للمهرجان، بفستان طويل باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- أسماء جلال

وارتدت الفنانة أسماء جلال، في خامس الأيام فستانا طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.

-يسرا اللوزي

وارتدت الفنانة يسرا اللوزي في حفل الختام فستان أبيض، مزود بأكمام شفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة شعر كلاسيكية، فضلا عن تزيين إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وكلاتش باللون الفضي.

-ليلى أحمد زاهر

وطلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل الختام بفستان باللون الأسود، وجاء فستانها لامعا طويلا ومنفوشًا، وبقصة الأوف شولدر، معتمدة على المكياج الرقيق، مفضلة أن ترفع شعرها، كما استخدمت اكسسورات بسيطة.

-سارة التونسي

واختارت الفنانة سارة التونسي في الافتتاح فستانا طويلا، منقوشا باللون الأسود مرصعا بخطوط باللون الذهبي، بقصة صدر جريئة، مع صيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، وماكياج ناعم، ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات بتصميم ناعم.