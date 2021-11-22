بفتحة ساق.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة الدورة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تتزين السجادة الحمراء دائما بإطلالات نجمات الفن، وشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة تشابه بين إطلالات النجمات التي سيطرت عليها "فتحة ساق جريئة".

في التقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات اللاتي ارتدن فساتين بصيحة الساق الجريئة.

- أسماء جلال:

أطلت الفنانة أسماء جلال في افتتاح الـ 42 بفستان قصير، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، مزيناً باللؤلؤ وقماش الشيفون الشفاف، مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه ناعم، وتصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- سارة عبد الرحمن:

واعتمدت الفنانة سارة فستان فضي لامع، جاء التصميم بفتحة صدر جريئة، مع فتحة ساق طويلة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع مكياجًا قويا، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان العام الماضي.

- ياسمين رئيس:

كما ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، بقصة الـ "one shoulder" بفتحة ساق طويلة بدأت من منطقة أعلى الركبة حتى نهاية الفستان، وبمكياج ناعم، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.

- شيرين رضا:

وارتدت الفنانة شيرين رضا، في رابع أيام مهرجان المهرجان فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وتميز الفستان بتطريزاته الفضية عند منطقة الأطراف، بجانب فتحتين طويلتين على جانبي الفستان كشف عن ساقيها.

- جومانا مراد:

وظهرت الفنانة جومانا مراد بفستان باللون الذهبي، مزينا بالتطريزات، وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وترك شعرها منسدلا للخلف، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وذلك خلال حضورها ختام المهرجان في دورته الماضية.

- أروى جودة:

وارتدت الفنانة أروى جودة فستانا باللون الذهبي، مزودا بنصف أكمام منفوخة باللون الأسود، وتميز بأنه مكشوف من عند منطقة الظهر وفتحة ساق جريئة، اعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، وشفافًا من أعلى، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق كبيرة، واعتمدت رانيا مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وذلك في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.