حقيقة التقاليع السائدة في الشتاء.. الاستحمام وشرب الماء البارد «مش هيمنعوا» الإنفلونزا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قدوم فصل الشتاء يتغير النظام الغذائي للكثير من الناس، إذ أصبح معظمهم يفضل تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة، لمساعدة أجسامهم في التغلب على البرودة، ولا يستطيع بعض الناس الامتناع عن تناول المشروبات المثلجة والماء البارد باستمرار اعتقادًا من بعضهم أن تناول المشروبات الباردة قبل الخروج إلى الشتاء يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا، لذا تواصل «هن» في التقرير التالي مع طبيب مناعة لمعرفة هل تناول المثلجات يدعم صحة الانسان في الشتاء؟

استشاري مناعة: شرب الماء البارد للحد من الإنفلونزا اعتقاد خاطىء

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك أقاويل سائدة أن شرب الماء البارد يقي من نزلات البرد في فصل الشتاء ويقوي المناعة ويحفز نشاط الجسم، ولكنه انتشر بشكل خاطىء فصحة الاعتقاد هي تناول ماء فاتر، الذي يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتحسين عملية الإخراج، على عكس الماء الساقع المسبب للعديد من الأضرار على صحة الإنسان خاصة عند تناوله على معدة فارغة ما يسبب حدوث إمساك.

الماء الفاتر هو المناسب للشرب والاستحمام خلال الشتاء

وأوضحت «نهلة» فوائد تناول الماء الفاتر إذ يدعم وظائف الجيوب الأنفية عن طريق المساعدة في ذوبان الإفرازات، التي بامكانها أن تحدث التهابات وصداعا وضيقا للكثير من الناس خلال فصل الشتاء، كما لفتت إلى أن هناك اعتقادا آخر متداول حول الاستحمام بالماء البارد أنه يدعم صحة الانسان، ولكن في حقيقة الأمر قد يمثل خطرًا على صحة بعض الناس، لأنه في حالة إن كان الجلد يعاني من الجفاف، فعند تعرضه لماء بارد يجف أكثر، لذا كان الاستحمام بالماء الفاتر هو المناسب لدعم صحة الإنسان حيث تقول الطبيبة: «خير الأمور الوسط في كل حاجة».

تغطية الأنف والفم قبل التعرض إلى البرودة

ونصحت استشاري المناعة بعدم الخروج من المنزل الدافىء مباشرة إلى البرودة إذ يلزم فتح نافذة للتهوية بالإضافة لارتداء ملابس شتوية معقولة طبقًا لدرجة حرارة الجو، وحماية الأنف والفم بقطعة قطنية عند التعرض للبرودة لحماية الجيوب الأنفية والمحافظة على الصحة قدر الإمكان خلال فصل الشتاء.