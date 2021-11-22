الامارات | فاكهة مذهلة تذيب دهون الجسم خلال فترة قليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة مذهلة تذيب دهون الجسم خلال فترة قليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر الدهون الحشوية بأنها محفوفة بالمخاطر لأنها تقع حول الجزء الأوسط من الجسم، وتلتف حول الأعضاء الحيوية، ولا غنى عن اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة لعكس الحالة. وقد تساعد إحدى الفاكهة الشعبية في إذابة تلك الدهون وتحقيق النتائج المرجوة في فترة زمنية أقصر، ألا وهي فاكهة التفاح.

وعلى عكس الدهون تحت الجلد ، لا يمكن تحفيز الدهون الحشوية لأنها تستقر في عمق تجويف البطن. وهذه الحالة هي مقدمة لمجموعة من الحالات، لا سيما النوبة القلبية. والحفاظ على النشاط البدني طوال اليوم وتناول الأطعمة المناسبة أمر ضروري لعكس الدهون الحشوية. ويمكن للتفاح أن يحد من احتمالات حدوث مشاكل صحية عن طريق إذابة دهون البطن خلال أسابيع قليلة.

وتكمن خطورة الدهون الحشوية في أنها تطلق مواد كيميائية تؤدي إلى التهاب أنسجة الجسم وتضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وهناك أدلة على أن التفاح قد يساعد في منع متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تشمل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

ووفق صحيفة "إكسبريس" فإن التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الدهون الحشوية بحسب إحدى الدراسات التي كشفت عن انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الأسبوع 12 بعد تناوله. وقللت مادة البوليفينول المستخلصة من الفاكهة من الدهون الحشوية بنسبة 9٪ على مدار 12 أسبوعاً.

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