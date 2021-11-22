الامارات | نهاية مأساوية لمزارع.. دهسته أبقاره حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لمزارع.. دهسته أبقاره حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مزارع في مقاطعة ديفون الإنجليزية، للدهس حتى الموت على يد ماشيته، وتوفي بشكل مأساوي تحت أقدام الأبقار التي كان يربيها.

وقتل فيرنلي بيكر، 70 عاماً، على يد أبقاره عندما هرعوا للخروج من مقطورتهم، مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته دهساً تحت أقدامهم.

وقالت زوجته جريس بيكر لصحيفة ميرور: "قضيت معه 30 عاماً.. كنا سعداء للغاية. إنها نهاية مروعة".

وأضافت أن زوجها الراحل تعامل مع آلاف الأبقار في حياته ولم يتعرض أبداً لأي حادث.

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