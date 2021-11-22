الامارات | حظر ظهور الممثلات في التلفزيون الأفغاني

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر ظهور الممثلات في التلفزيون الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت حكومة طالبان في أفغانستان سلسلة من القيود الصارمة على ما يمكن عرضه على شاشات التلفزيون.

ووفقا لمنشور أصدرته وزارة نشر الفضيلة لمحطات التلفزيون أمس الأحد فإنه من الآن فصاعدا لا يمكن للمحطات التلفزيونية عرض أعمال درامية تظهر نساء أو تتناقض مع تفسير الحركة للشريعة والقيم الأفغانية.

وجاء في المنشور أنه سوف يتم حظر عرض أفلام تروج للثقافات أو التقاليد الأجنبية في المجتمع الأفغاني أو التي تحض على الرذيلة.

وبالإضافة لذلك، تم حظر إهانة أي شخص أو الاستهانة به في برامج الترفيه، في إشارة واضحة للواقعة التي انتشرت بين أكاديمي ومتحدث باسم طالبان خلال نقاش تلفزيوني على الهواء مباشرة، يعد الوحيد الذي شهد انتقادات علنية لطالبان منذ عودتها للحكم في أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أنه لم يعد مسموحا للنساء بالتمثيل، فإن المذيعات والمراسلات مازال يتم السماح لهن بالظهور على شاشة التلفزيون الأفغاني بشرط ارتداء الحجاب.

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