حسب السن.. إليك أفضل أنواع مقاعد الأطفال في السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كرسي السيارة من أهم المستلزمات التي لا غنى عنها، لتوفير السلامة والأمان للرضيع خلال ركوبه، وتخفض كثيرا من خطورة الإصابات التي قد يتعرض لها الأطفال في المركبات.

ويحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى مقاعد داخل المركبات تتناسب مع أعمارهم وأوزانهم وطولهم، والتي يمكن أن تتكيف مع مراحل نموهم المختلفة.

إليك أفضل أنواع مقاعد الأطفال في السيارات، وفقا لما ذكره موقع إدارة السلامة الأمريكية على الطرق العامة، وهي جزء من وزارة النقل الأمريكية "NHTSA".

في البداية نصائح يجب مراعاتها عند اختيار مقاعد الأطفال

- اعثر على المقعد المناسب بناءً على عمر طفلك وحجمه.

- ثبت المقعد بشكل صحيح، وافهم الأجزاء والنصائح المستخدمة للتثبيت.

- اتبع تعليمات التركيب، وافحصه جيدا.

- طريقة جلوس الطفل تختلف مع نوعه فاختر المناسب حسب وزنه.

- ليست كل المقاعد مناسبة لجميع المركبات، اختبره قبل الشراء للتأكد من أنه يناسب سيارتك

- اشترِ مقعد يسهل تركيبه في كل مرة.

- احتفظ بطفلك في المقعد الخلفي حتى سن 12 عامًا.

أنواع المقاعد:

- الخلفي: يحتوي على حزام، وفي حال وقوع حادث، يتحرك مع طفلك لتقليل الضغط الواقع على رقبته الهشة والحبل الشوكي، وله أكثر من نوع:

* للرضع (المواجهة الخلفية فقط):

* لحديثي الولادة والأطفال الصغار، هو مقعد صغير محمول.

- المقعد القابل للتحويل: مع نمو الطفل، يمكن تغيير هذا المقعد من المواجه للخلف إلى المواجه للأمام بحزام وحبل، نظرًا لإمكانية استخدامه مع الأطفال من مختلف الأحجام.

- مقعد الكل في واحد: يمكن تغييره من مقعد مواجه للخلف إلى مواجه للأمام (بحزام وحبل) وإلى مقعد معزز مع نمو الطفل وحجمه.

- مقعد أمامي: لديه حزام وحبل يحد من حركة طفلك إلى الأمام أثناء الاصطدام، وأنواعه:

* القابل للتحويل: يمكن تغييره من مواجه للخلف إلى مواجه للأمام بحزام وحبل.

* المختلط: عندما يكبر الطفل، ينتقل من المواجه للأمام بحزام ورباط إلى معزز.

* مقعد الكل في واحد: يمكن تغييره من مقعد مواجه للخلف إلى مواجه للأمام (بحزام وحبل) وإلى مقعد معزز مع نمو الطفل.

المقاعد حسب السن على النحو التالي:

الميلاد إلى 12 شهرا

يجب أن يركب طفلك الذي يقل عمره عن سنة في مقعد السيارة المواجه للخلف، وهناك أنواع مختلفة من مقاعد السيارة المواجهة للخلف:

عادةً ما يكون لمقاعد السيارة القابلة للتحويل والمتكاملة حدود ارتفاع ووزن أعلى للوضع المواجه للخلف، ما يسمح لك بإبقاء طفلك في مواجهة الخلف لفترة أطول من الوقت.

1-3 سنة

اجعل طفلك مواجهًا للخلف لأطول فترة ممكنة، وبمجرد أن يكبر طفلك عن مقعد السيارة المواجه للخلف، يكون جاهزًا للسفر في مقعد السيارة المواجه للأمام باستخدام حزام وحبل.

4-7 سنوات

أجلسه في المقعد المواجه للأمام باستخدام أحزمة ربط وحبل حتى يصل إلى أعلى ارتفاع أو حد للوزن تسمح به الشركة المصنعة لمقعد السيارة، بمجرد أن يكبر يمكن أن يجلس بمقعد معزز في المقعد الخلفي.

8-12 سنة

أجلسه بطفلك في مقعد معزز حتى يصبح كبيرًا بما يكفي ليلائم حزام المقعد بشكل صحيح، لكي يتلاءم حزام المقعد بشكل صحيح، يجب أن يتم وضع حزام الحضن بإحكام على أعلى الفخذين، وليس على المعدة، يجب أن يوضع حزام الكتف بإحكام على الكتف والصدر ولا يتقاطع مع الرقبة أو الوجه.

تذكر: لا يزال يتعين على طفلك الركوب في المقعد الخلفي لأنه أكثر أمانًا هناك.